Al menos 15 calles destrozadas en El Coto

Las malas condiciones de las calles es uno de los problemas que deben de ser atendidos en la comunidad de El Coto, en San Juan del Río, toda vez que al menos 15 de estas vialidades se encuentran en completo deterioro, lo que dificulta la movilidad de las personas que viven en las inmediaciones de estas zonas, afirmaron vecinos de la localidad, quienes pidieron omitir sus nombres.

Señalaron que la mayoría de estas calles son de terracería o caminos pedregosos, donde la circulación se afecta por completo en temporada de lluvias, pues existen escurrimiento de agua por las mismas y el suelo se vuelve fangoso. Apuntaron que desde hace varios trienios han solicitado la intervención de estas calles, pero hasta el momento no ha habido respuestas.

Local Van por mejora en escuelas de San Juan del Río

“Son como 15 calles aquí en la comunidad que están en pésimas condiciones, pero de verdad lo que se dice pésimas y no se diga cuando llueve. En algunas partes nos quedamos sin acceso porque por la lluvia las calles empeoran y ya no se puede pasar. Como hay algunas que son de bajada y es pura piedra, pues ahí anda batallando uno caminarle (…). Sí, hemos hecho las peticiones, pero hasta ahorita no nos han hecho caso”, comentó uno de los lugareños.

Aseguraron que algunas de las calles que necesitan rehabilitación urgente llevan por nombre Miguel Hidalgo, Los Llanitos, Los Jazmines, Los Encinos, La Lagunita. Además, puntualizaron que la vialidad conocida como Benito Juárez también requiere intervención, pues se trata de un paso para las decenas de adolescentes que acuden a la escuela telesecundaria “Américo Vespucio”.

Necesitan rehabilitación para mejorar movilidad. Foto: Cesar Ortiz | El Sol de San Juan del Río

Aunado a la rehabilitación de calles, señalaron que debido al crecimiento poblacional que ha habido en la comunidad, muchas zonas se han quedado sin la cobertura de agua potable y energía eléctrica, por lo cual, destacaron, también, en necesario realizar ampliaciones en estas redes para que las familias que viven en dichas zonas puedan acceder a estos servicios básicos y con ello mejorar su calidad de vida.

Ante ello, hicieron un llamado al Gobierno Municipal para que destine recursos en el mejoramiento de las condiciones de estas vialidades, pues afirmaron que llevan más de 10 años solicitando la intervención en estos espacios sin que se haya concretado alguna acción. Mencionaron que, en algunas ocasiones, vecinos se han organizado para rehabilitar algunas calles, lo cual ha sido temporal, pues con el paso del tiempo regresan a las mismas condiciones.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Llevamos muchos años exigiendo que atiendan nuestras necesidades y siempre es lo mismo. Pasa un delegado, pasa un presidente y todo se queda igual. Creo que también nos merecemos que nos volteen a ver (…). Lo que pedimos es que mejoren nuestras calles, a lo mejor no todas de un golpe, pero sí que empiecen con unas, que demuestren que hay un interés por nosotros”, dijo una vecina.