Aumentó la producción de ajo, en San Juan

Agricultores del municipio de San Juan del Río le apostaron a producir mayor cantidad de ajos durante el último ciclo agrícola, con la finalidad de aprovechar los rendimientos que da este tipo de producción.

A decir del presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), en el municipio, Hilario Garduño Barrón, de cinco a 22 hectáreas se sembraron en zonas de riego de la localidad sanjuanense, en aras de aprovechar el rendimiento que este tipo de producto genera.

Explicó que por ejemplo, cada hectárea registra casi las nueve toneladas del producto, es por ello que en las zonas de riego se aprovechó para producir ajos y con ello obtener un ingreso económico por la venta de los mismos.

Dijo que en muchos casos se está efectuando la cosecha del producto, por lo que al final de esta labor, se espera que sean 43 toneladas las obtenidas en las zonas de riego de la localidad, entre ellas, La Valla y La Llave.

“La verdad es que el tiempo no ha sido bueno para nosotros, la situación el campo esta crítica, muy crítica, sobre todo para las siembras y alimento para el ganado, no hay agua, en la zona de riego si ha habido un poco de resultados, Dios quiera que también sea así en las áreas de temporal porque en estos lugares ya no hay nada de cultivos”.

Hilario Garduño Barrón, presidente de la CNC San Juan del Río. Foto: Rosalía Nieves /El Sol de San Juan del Río

El dirigente aseguró que los productos agrícolas de riego han tenido que sortear el periodo de sequía que se ha registrado en los últimos años, ya que desde el 2008 no se registraba un caso de este tipo, por lo que confían en que este año haya más lluvias no solo para los cultivos de temporal sino de riego, pues con ello, hacen un menor gasto de agua y por consecuencia de desgaste al manto acuífero.

Finalmente dijo que a finales de este mes se conocerán los resultados obtenidos en la zona de riego y de temporal, por lo que consideró que donde solo habrá algo de resultados es en la primera, por el acceso al recurso natural que tienen mediante los pozos de riego.