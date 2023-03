Capacitarán a mujeres para la vinculación laboral

El próximo 15 de marzo, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) y el Servicio Nacional de Empleo llevarán a cabo un taller con el cual se pretende dotar a las mujeres sanjuanenses de las herramientas necesarias que les permitan encontrar más y mejores oportunidades en el marcado laboral, dio a conocer la titular de esta dependencia, María Guadalupe Gómez Rodríguez.

Aseguró que esta actividad les permitirá a las mujeres desarrollar las habilidades necesarias para que de manera exitosa puedan vincularse laboralmente a alguna empresa de la región y con ello fomentar su libertad financiera, donde ellas puedan obtener sus propios recursos sin depender de alguien más.

Agregó que dentro de esta capacitación también se brindará información necesaria a las participantes que les permitirá detectar aquellas vacantes de empleo que resultan engañosas, esto con el propósito de evitar que lleguen a ser víctimas de un fraude o de algún otro tipo de delito que pueda poner en riesgo su integridad.

“Tenemos una capacitación muy importante, en colaboración con el Servicio Nacional del Empleo. Es un taller para mujeres buscadoras de empleo (…). Y lo que se busca es capacitar a las mujeres en esta habilidad, por darle ese término, para encontrar empleo. Pero también, otro tema muy importante que no caigan en publicaciones engañosas de posibles vacantes, donde puedan ser víctimas de algún delito”, comentó.

Detalló que este taller se desarrollará dentro de las actividades que el Instituto Municipal de la Mujer tiene planeadas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). Agregó que la capacitación se desarrollará en las instalaciones de la propia dependencia, en un horario de 9:00 a 11:00 horas.

Previamente, Gómez Rodríguez destacó que a través del IMM se llevan a cabo cursos y capacitaciones encaminados a empoderar a las mujeres, principalmente en el tema económico. Añadió que algunas de esas actividades se centran en el auto empleo, a fin de en el sector se genere una independencia económica que les permita tomar decisiones en beneficio propio y en el de sus familias.

“Es muy importante la independencia económica para la toma de decisiones. Muchas veces por temas de que no cuentan con los recursos, que no tienen esta libertad financiera, se quedan en estos círculos de violencia que no son nada buenos, obviamente. El que las mujeres puedan tener un recurso propio les genera mayor toma de decisiones para dejar estas situaciones que les afectan a ellas y seguramente también a sus familias”, dijo en aquella ocasión.

Finalmente, agregó que el próximo 8 de marzo habrá un encuentro municipal con mujeres, evento donde el alcalde, Roberto Cabrera Valencia, entregará el reconocimiento “Sara Pérez Romero” a tres mujeres destacadas de la sociedad sanjuanense.