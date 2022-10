Comercio de temporada en subterráneo del Reforma

Por lo menos una veintena de comerciantes se instalaron en el estacionamiento subterráneo del mercado Reforma para ofertar sus productos con motivo del Día de Muertos, esto en la zona centro del municipio de San Juan del Río, lugar que tradicionalmente se utiliza durante esta época del año.

En este sitio se pueden encontrar flores de cempasúchil, veladoras, dulces para las ofrendas, pan de muerto y una gran cantidad de productos que deben llevar los altares de muertos, además a decir de los vendedores sus comercios van a estar colocados hasta el próximo jueves.

En una parte del andador para los comerciantes, se colocaron los tradicionales disfraces, en donde se ofertan desde los más tradicionales como las catrinas, brujas, momias, calabazas, calaveras y catrines, hay de todas las tallas y de diversos precios para niños y adultos.

Local Venta de rosas podría detonar

También venden mascaras de las películas de terror más emblemáticas, y en esta parte refirieron que, las que más se han vendido este año son las del hombre lobo, Chuky, “el juego del calamar” y unas novedosa de plástico con luces de neos que llegan a costas hasta 280 pesos.

“Este año las personas están comprando más las máscaras, no quieren maquillarse por lo laborioso o porque no se sienten cómodos, pero las máscaras de látex de las películas e incluso de ex presidentes de la república van en aumento, creo que es porque como mexicanos nos gusta reírnos de la gente”, sostuvo una de las comerciantes.

Indicó que, las flores de cempasúchil en esta ocasión no se han vendido mucho, puesto que las personas aprovechan hasta el 1 o 2 de noviembre para llevarlas a las tumbas de los panteones, por lo que la expectativa es que las ventas se incrementen este martes y miércoles.

“Las flores es lo que vemos que va más lento, y es que, la mayoría de las personas aprovechan o dejan para el ultimo, ya sea que van al panteón ese día y las quieres frescas, pero ahí van. Los dulces cristalizados, son los que se venden mucho. Los invitamos a que nos visiten y que consuman lo tradicional y local del mercado Reforma”, añadió.