Con obra subsanarían deuda con la JAPAM

Para poder subsanar la deuda que tiene el Municipio de San Juan del Río y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) se podría generar intercambio de obra para hacer frente a proyectos que tiene este organismo, así lo dio a conocer Roberto Carlos Cabrera Valencia, presidente municipal de esta demarcación.

Y es que, aunque no precisó la suma que se le adeuda a la JAPAM, consideró que uno de los mecanismos sería con la realización de acciones que forman parte de su plan de trabajo, como es el caso de generar ampliaciones de red de agua potable o bien, de drenaje.

Local Millonaria deuda del municipio sanjuanense a JAPAM

“Lo que yo he planteado es en infraestructura para redes de agua potable y redes de drenaje y la conducción de las aguas para las plantas de tratamiento. No tengo el dato (de la deuda) pero somos el mismo equipo, es como un chiste o una broma lo que me están preguntado, pero está bien, se vale”.

El mandatario afirmó en que, la solución es de ambas partes, que hay disponibilidad de trabajar para ver la manera de apoyarse, tomando en cuenta que son una sola administración, pese a que la JAPAM es un organismo descentralizado.

“La solución es nuestra, no tenemos ningún problema y la verdad es que no es así como: - JAPAM me va a demandar, ¿si me explico?, o sea lo presido yo, finalmente la máxima autoridad está presidida por un servidor y la solución está en nosotros. Porque parece que hay un problema con la JAPAM, no existe ningún problema con la JAPAM y no hay ninguna situación que no se pueda solucionar”.

Cabrera Valencia refirió que, el consejo de la JAPAM, lo preside él, y que este tema tendrá que avanzar de la mejor manera, sobre todo si es que habrá beneficios para la misma ciudadanía con la ejecución de proyectos que se tienen claros y trazando una ruta de desarrollo.

Cabe mencionar que, fue a finales del mes pasado cuando, el titular de la JAPAM, Gilberto Ugalde de Alba, declaro que había una millonaria deuda es la que tiene el Municipio de San Juan del Río con la JAPAM, emanada desde hace 20 años aproximadamente, y que a través de mesas de trabajo ya se llevaban significativos avances para la resolución.