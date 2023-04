Economizan con bolsitas de $10 en fruta y verdura

Una de las estrategias por las que han optado las amas de casa que visitan los tianguis durante el fin de semana en el municipio de San Juan del Río para economizar, es la compra de frutas y verduras de 10 pesos, las cuales tienen una cantidad modesta de producto.

Y es que, la señora Raquel Corona es una de las que cotidianamente acude a este tipo de lugares para comprar su despensa semanal, y aseguró que tal vez se lleva a su casa entre 10 y 12 bolsitas las cuales le responden a las necesidades que tiene como familia y que le alcanza perfectamente para hacer de comer de lunes a viernes.

Señaló que, para el caso de comprar estas bolsas, ella lo hace con alimentos como manzanas, cebolla chile serrano, jitomate, aguacates, papas, tomates, limones y ejotes, y que, esta dinámica le ha favorecido mucho, puesto que se gasta menos de 150 pesos, solo en lo de la semana.

“Yo pienso que si nos ayuda un poco, porque así también compramos lo necesario y en casa de desperdicia menos, tiene como unos cinco años que se empezó a ver más esto y yo la verdad siento que me ahorro. Hay alimentos que de plano no se pueden, por ejemplo, las peras, chile poblano o algunas que por ejemplo tengan sus precios muy altos por no ser de temporada”.

Ahora bien, en lo que corresponde a los comerciantes, manifestaron que, de esta manera ellos también pueden colocar mejor los productos, ya que muchas personas no llevan las grandes cantidades frutas o verduras y ya optan por las bolsitas llega a tener hasta diez piezas por ejemplo de jitomate, tomates o limones.

“Hay para todos los gustos porque muchos no quieren piensa que los vamos a estafar, pero en los negocios recibimos a todo tipo de clientela”, refirieron.

También dijeron que, con esta modalidad hay menos mermas para el final de la jornada de trabajo, dejando en claro que hay clientes quienes se niegan a comprar así, alegado que piensan que se les da menos, y ¿tú, ¿cómo compras tus frutas y verduras?