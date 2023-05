Exigen autorización de especialidades en servicio médico

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR) exige mejorar las condiciones del servicio médico que atiende a los agremiados de este organismo, principalmente en el tema de especialidades, toda vez que se restringen algunas de ellas a pesar de que son necesarias, afirmó el secretario general de dicho sindicato, Gregorio López González.

Aseveró que uno de los asuntos comunes se relaciona con la especialidad de dermatología, esto para atender y tratar los casos de cáncer de piel que se han registrado entre los trabajadores del sindicato. Aseguró que el Municipio se ha negado a autorizar las consultas con estos especialistas, argumentando que se trata de casos estéticos y no estrictamente de salud.

“Se quieren ahorrar y se restringe muchos tratamientos y pongo uno que es importante, es caso de dermatología. No quieren autorizar dermatólogo porque según ellos son casos estéticos y por más que les hemos explicado que tenemos mucho cáncer en piel, y ya dictaminado por los doctores, no quieren autorizar lo que los médicos mandan”, subrayó.

De igual forma, añadió que el Gobierno Municipal se niega a autorizar suplementos alimenticios que previamente han sido recetados por oncólogos a personas que presentan algún tipo de cáncer. Dijo que los argumentos que reciben los agremiados es que los suplementos alimenticios no se requieren, pues no se trata de medicamentos.

“En el caso de los oncólogos que mandan suplementos alimenticios con la gente que tiene cáncer, tampoco los están autorizando porque dicen que es un suplemento alimenticio y que eso no se requiere. Es tal su ignorancia que no entienden que el suplemento es para dar un poquito de mejor vida a la gente que está muy mal de cáncer. Entonces, ellos quieren ahorrar a como dé lugar”, apuntó.

Por otra parte, señaló que más de 30 trabajadores agremiados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río se encuentran en lista de espera para recibir una cirugía. Dijo que si bien se ha dado salida a algunas cirugías, en otros los trámites frenan el avance que se pudiera tener.

“Se autorizó una cantidad adicional para sacar todas las cirugías pendientes, pero tenemos el grave problema que el secretario de Administración y su secretario de adquisiciones y sus jurídicos le dan tantas vueltas a cada una de las cirugías (…) que se convierte en un problema enorme porque lo que pudiera salir, que ya está presupuestado, ya está el dinero, no sale por sus trámites. No digo que no, sí se ha avanzado, pero yo creo que todavía falta la mitad de esa gente”, concluyó.