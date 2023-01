Hablarán de cuidados paliativos

Tras considerar que debe existir una mayor importancia en los cuidados paliativos y el adecuado proceso del duelo por la pérdida de un ser querido, es que se presentará el libro “Abrazar hasta el último aliento”, en el municipio de San Juan del Río, con la intención de que la ciudadanía se pueda involucrar en estos temas de las etapas de paz, tranquilidad y liberación.

Al respecto, la autora del ejemplar e integrante de Nefrovida A.C., Miriam Israel, aseguró que es necesario conocer de los cuidados paliativos, pues se trata de un acompañamiento que se brinda a los pacientes terminales, para que puedan tener una mejor calidad de vida hasta el último día de su vida.

Local Destinarán 4.7 mil mdp para pagar pensiones Bienestar

“Yo me dedico a atender familias que tienen un paciente terminal, el libro es un legado sobre las experiencias que he tenido con las familias, el que hacer y qué no hacer, el que hacer para evitar un desgaste físico-emocional, familiar y económico, y que hacer para que la familia pueda salir fortalecida y pueda salir unida”.

Este evento se realizará en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), el 24 de enero a las nueve de la mañana en el auditorio de la Canaco sanjuanense y se buscará despejar todas aquellas dudas de los cuidados paliativos y duelos por la pérdida de un ser querido, pues consideró que todo duelo no trabajado es acumulado.

“Esto que vivimos en la pandemia es sumamente importante el darle su lugar a cada uno de los muertos que hemos tenido en las familias, despedirnos de ellos, darles su lugar y dejarlos ir, para poder cerrar porque si no, yo diría que es una de las cosas más preocupantes, de la falta de atención ante la pandemia, el que no se ha trabajado las pérdidas que han dejado pasar como si no existieran”.

Exhortó a la población a participar y conocer cada una de las experiencias que está plasmada en el libro, mismo que pueden adquirir en librerías o en portales de comercio electrónico con la intención de conocer acerca de estos temas relevantes que se viven en las personas.