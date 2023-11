Infonavit entregó apoyo a damnificados de 2021

La delegada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en el estado, Diana Félix Andrade dio a conocer que un recurso de 23 millones de pesos se logró distribuir en el municipio de San Juan del Río como parte de los seguros de daños a vivienda por la inundación del 2021.

Refirió que cerca de 850 familias se lograron beneficiar con este recurso dado las afectaciones que causó la inundación de ese año, pues cientos de viviendas fueron dañadas por las precipitaciones pluviales que se presentaron en ese periodo.

Mencionó que este recurso se entregó en espacios habitacionales como; Bosques de San Juan, Los Nogales y La Rueda, lugares en donde afirmó que fue donde más afectaciones se presentaron por las torrenciales lluvias.

“La entrega más inmediata fue en el 2021, el seguro de daños cubre las viviendas con cualquier impacto fortuito, meteorológico, un incendio, todo lo que sea fortuito de golpe, inundación, explosión, un viento muy fuerte, huracán o que le caiga algo que dañe la casa, todos nuestros derechohabientes activos y vigentes, es decir que estén al corriente, pueden reclamar el seguro de daños cualquier vez, ahorita estamos hablando de daño masivo de octubre del 2021”.

Félix Andrade llamó a todas aquellas personas que adquirieron una vivienda con su crédito Infonavit y que haya sufrido algún tipo de daño provocado por algún fenómeno natural o accidente como caída de un árbol, recurrir a este seguro.

Dijo que con este seguro, podrán reparar su vivienda, en caso de pérdida parcial, o se liquidará la deuda que tengan ante la institución, en caso de pérdida total, solo tienen que presentar su aviso de daños en un plazo no mayor a dos años y cumplir con varios requisitos como; tener un crédito hipotecario activo, es decir, que aún no lo hayan terminado de pagar, que su crédito esté vigente, es decir, que no tengan pagos pendientes o atrasados, en caso de que su crédito no esté vigente, deben ponerse al día en sus pagos o, si las características de su crédito lo permiten, firmar un convenio de pago para regularizarse.

“En el caso del daño masivo como fue el caso del 2021, ahí con la declaratoria oficial, nosotros salimos a campo como fue el caso de San Juan, identificamos daños y ya baja el ajustador, aquí lo más importante es invitar a la ciudadanía a que siempre estén alerta respecto de su vivienda y que cuando sufra un daño por cuestiones fortuitas, cuestiones meteorológicas etc., reclame seguro de daño, ahora puede ser que la persona tenga adeudos y no esté al corriente, se puede acercar para que le hagamos un convenio de regularización y ya luego puede aplicar el seguro de daños”, finalizó.