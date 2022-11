Iniciaron desfiles revolucionarios en San Juan del Río

Más de 500 estudiantes de las distintas instituciones educativas de El Organal y Laguna de Lourdes participaron en el desfile cívico conmemorativo del 112 aniversario de la Revolución Mexicana que se llevó a cabo la mañana de este jueves por las calles de las comunidades antes mencionadas, señaló la presidenta del comité de padres de familia de la escuela telesecundaria “Miguel De Cervantes Saavedra”, Jimena Martínez Lira.

Indicó que esta actividad se retomó después de dos años, toda vez que había sido suspendida debido a la pandemia por Covid-19. En sentido, afirmó que uno de los objetivos fue preservar este desfile entre las y los estudiantes de ambas comunidades, a fin de mantener este tipo de eventos entre las nuevas generaciones.

“Como organizadores quisimos resaltar esa tradición que se venía haciendo en la telesecundaria antes de la pandemia. Habían sido muchos años que se había hecho cada año, cuando nosotros éramos alumnos era una experiencia muy bonita. Entonces, quisimos retomar este evento para que ahora nuestros hijos formen parte de él, para que no se pierda la tradición, para que este desfile que venía haciendo año con año no quede olvidado”, comentó.

Puntualizó que otro de los objetivos de esta actividad fue generar espacios donde habitantes de las dos localidades pudieran convivir, ya que en algunas ocasiones, aseguró, entre los pobladores de ambos sitios pueden existir diferencias que no permiten generar comunidad.

“También, hicimos este desfile con el propósito de unirnos como comunidades. Demostrar que podemos hacer a un lado diferencias, que podemos unirnos para lograr algo muy bonito para nuestras comunidades. Y es como se lo he platicado a otros papás, siempre vamos a estar juntos Laguna de Lourdes y El Organal, entonces por qué no unirnos para sacar algo adelante. Y no nada más el desfile, sino unirnos para muchas otras cosas más”, comentó.

Foto: Mario Luna / El Sol de San Juan del Río

El desfile inició a las 8:00 horas en el acceso a la comunidad de Laguna de Lourdes y los contingentes recorrieron la Av. Benito Juárez, que es la principal vialidad de El Organal, hasta llegar a las instalaciones de la escuela telesecundaria “Miguel De Cervantes Saavedra”, donde se organizó una kermes.

Foto: Mario Luna / El Sol de San Juan del Río

Con este desfile se dio inicio a las actividades conmemorativas del 112 aniversario de la Revolución Mexicana en San Juan del Río. Algunas comunidades como Santa Lucía y La Estancia informaron que también realizarán desfiles cívicos con la participación de las instituciones educativas. Será el domingo 20 de noviembre cuando se lleve a cabo el desfile cívico-deportivo que recorrerá varias calles del centro de la ciudad.