Intento de extorsión en CBTIS: Directora

Durante este periodo de admisión, la dirección del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTis) No. 145 de San Juan del Río atendió a tres familias, las cuales sufrieron intento de extorsión pues sujetos desconocidos les pedían dinero a cambio de un lugar para sus hijos dentro de la institución, dio a conocer la directora de este plantel educativo, Claudia Revuelta Zúñiga.

Indicó que esta práctica es recurrente año con año, toda vez que durante el periodo de admisión, especialmente, a los padres de familia les llegan mensajes de textos anónimos ofertando lugares en la institución educativa a cambio de una cantidad de dinero que debe de ser depositada en una tienda de conveniencia. Sobre la cantidad de dinero que es solicitada a las familias, la directora del plantel no la especificó.

En ese sentido, puntualizó que los lugares para formar parte de la matrícula del CBTis No. 145 no están a la venta y que estos solo se obtienen a través del examen de admisión que la institución aplica. Asimismo, subrayó que ningún directivo, docente o personal administrativo vende espacios para aspirantes del plantel.

Policiaca Detienen a tres por bloquear acceso a casilla en San Juan del Río

“Año con año siempre surgen, desgraciadamente, los abusivos que engañan a la gente. Por eso allá fuera de la escuela puse un mensaje donde les decía que no se dejaran engañar, que los lugares no están a la venta y que es a través nada más del examen. Sí atendí a tres familias, yo lo que quise hacer es que me dijeran quién los engañó pero todo es anónimo, todo es por mensajes de texto o cosas así”, comentó.

Indicó que personal del platel educativo ha llamado y enviado mensajes de texto a los números telefónicos desde donde llegan los mensajes. Sin embargo, aseguró, no se ha podido saber quiénes son los responsables que están detrás de estos intentos de extorsión.

De igual forma, detalló que a las tres familias que atendió se les hizo la recomendación de que interpusieran las denuncias correspondientes ante esta situación.

“Mandamos mensajes a estas personas, personas que no nos contestaron (…). Yo quiero invitar a la gente para que no se deje engañar porque aquí no se venden lugares, yo no vendo lugares y ningún docente vende lugares. Quien les diga eso está abusando de su necesidad y de su buena voluntad”, mencionó.

Finalmente, indicó que si las familias desean tratar algún tema relacionado a admisiones, estas se deben de dirigir de manera directa a las instalaciones del CBTis No. 145 para que sean atendidas.