Mace, orgullosa de ser indígena

Con una enorme sonrisa y mucha sabiduría para compartir, Macedonia Blas Flores, quien estuviera nominada a principios de loa 2000's dijo que a ella siempre le ha dado orgullo pertenecer a la población indígena del municipio de Amealco de Bonfil, esto en el marco de la primera conmemoración del "valor de ser indígena".

Y es que, a finales de octubre, la LX Legislatura del estado de Querétaro aprobó que cada cuatro de diciembre se estará haciendo esta conmemoración y con ello disminuir la brecha de desigualdad que se había tenido con los pueblos que impulsan la cultura de la entidad a través de diferentes actividades que realizan como lo artesanal.

En entrevista con Macedonia Blas Flores para EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO, mencionó que para ella y su familia siempre ha sido una cualidad el hecho de hablar el ñhähñö, y que este aspecto prevalezca para el entendimiento de sus más cercanos, aunque dijo que va más allá de sentirse orgullosa, más que portar la vestimenta, es seguir creciendo en apoyos a la cultura.

"Ahora que vinieron los diputados nos estuvieron explicando de qué se trataba, en mi caso siempre he estado orgullosa de mi lengua, de la forma en la que me visto, cuando fui niña no tenía zapatos, ya después empecé a utilizar porque iba guardando mis ahorros. En la casa les digo a mis hijas y nietos que tienen que sentirse orgullosos de lo que somos".

Blas Flores recalcó que todavía hay algunas desigualdades que necesitan subsanarse, sobre todo para el acceso a los servicios médicos, ya que, su cosmovisión y conocimientos, les ha dado para buscar curarse con algunas plantas que se encuentran en la naturaleza, sin embargo, declaró que todavía cuando van en busca de atención general, regularmente los discriminan debido a la medicina tradicional como forma de sanación.

"Los doctores no aceptan las hierbitas, nosotros como indígenas lo utilizamos mucho porque es muy valioso y eso aprendí de mis padres, ellos nos curaban con más plantas del cerro".

Impulsa sus costumbres con su familia. Foto: Cesar Ortiz | El Sol de San Juan del Río

COORDINACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS

Ahora bien, al hablar con Aurelio Sígala Páez, titular de la Coordinación Estatal de los Pueblos Indígenas en Querétaro, declaró que se necesita hacer todavía un mayor esfuerzo para el fortalecimiento de la lengua materna en los lugares con más población como lo es Amealco de Bonfil, Tolimán y una región de la Sierra Gorda queretana.

Argumentó que la gente que habla hñähñö, debe saber que este era el idioma que se hablaba mil años antes del español, pero que también desde hace alrededor de 25 años se ha venido dando mayor reconocimiento a los hablantes, desde la academia, las instituciones gubernamentales y algunos grupos de la iniciativa privada.

El funcionario recalcó que el hecho de enaltecer a los pueblos originarios elimina la discriminación en todos los sectores de la población y abre la posibilidad al crecimiento y sobre todo que no se avergüencen de pertenecer a este tipo de lugares que le abonan a la cultura.

Finalmente, Sígala Páez celebró la iniciativa de parte de los diputados de la actual legislatura para impulsar a estos pueblos que tienen presencia en diferentes puntos del Estado de Querétaro.