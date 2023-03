Pintas en favor de “corcholata”, notorios delitos electorales: PRI

Las distintas pintas en favor de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que han aparecido en distintas comunidades de San Juan del Río son notorios delitos electorales, toda vez que se están realizando actos anticipados de campaña en favor de una de las aspirantes a la Presidencia de la República, afirmó la presidenta del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carmen del Rosario Nieto Chávez.

Refirió que durante los recorridos que llevan a cabo para trabajar de cerca con la militancia, integrantes del Comité Municipal del PRI han detectado la presencia de bardas pintadas con leyendas alusivas y en favor de la actual Jefa de Gobierno de la CDMX. Frente a ello, apuntó que este tipo de actos deben ser señalados, pero también denunciados ante las instancias competentes.

Local “Cooperan” para #EsClaudia: se deslindan de campaña adelantada

“Es muy negativo ese actuar, son delitos electorales que se deben señalar y no nada más se deben señalar, se deben denunciar y todos los ciudadanos podemos hacer eso ante el instituto que regula esto (…). El delito electoral es muy visto ahorita en todas partes y creemos que es un abuso porque cuando estás en el poder no debes de tomarte esas atribuciones solo porque estás en el poder y piensas que no te van a hacer nada”, comentó.

Indicó que en el último mes se han detectado bardas pintadas en favor a Claudia Sheinbaum Pardo en las comunidades de El Organal, San Pedro Ahuacatlán, Santa Matilde, Nuevo Espíritu Santo, La Valla, San Javier, así como en algunas colonias de la zona oriente. Agregó que este “bombardeo” de mensajes alusivos a una de las aspirantes a la Presidencia de la República del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) vuelve desequilibrada la contienda de cara a las elecciones de 2024.

Asimismo, puntualizó que, desde San Juan del Río, el Comité Municipal del PRI se sumará en la recolección de evidencias para posteriormente canalizarlas al Comité Directivo Estatal del partido tricolor, a fin de ver la posibilidad de interponer una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por dichos actos que, reiteró, resultan ser delitos electorales “a todas luces”.

Local Líder de Morena se deslindó de pintas en bardas

“Por supuesto que hay delitos electorales, habrá el comité estatal de señalarlo y de poner las denuncias correspondientes (…). Habrá lugares en que las veamos (las pintas) y tomaremos evidencia y las mandaremos para fortalecer las denuncias que estén haciendo en el comité estatal. Sí nos vamos a sumar a eso”, mencionó.

Te puede interesar leer: Morenistas encabezan foro de respaldo a su "corcholata"

Finalmente, recordó que el PRI en Querétaro ha presentado al menos dos denuncias ante el INE por delitos electorales. Explicó que dichas denuncias han sido en contra de las “corcholatas” de Morena, la misma Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.