Poco se consume la carne de ovino

El presidente de la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C., (Cofupro), Javier Lara Pastor dio a conocer que el consumo per cápita de carne de ovino entre los consumidores de San Juan del Río es de 1.5 y 1.8 kilogramos al año, producto cárnico poco visto como alimento.

Precisó que en el estado poco se consume este tipo de productos cárnicos comparativamente con otras entidades como ocurre con el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Guanajuato, sin embargo, entre los consumidores queretanos poco se tiene comparativamente con otros tipos de carnes.

Refirió que San Juan del Río forma parte de los municipios en donde mayormente se tiene la población de cabezas de ganado de ovino, ocupando el quinto lugar, pues el primero de ellos es Amealco, después Querétaro, El Marqués y Huimilpan.

“A nivel nacional la cifra no es muy elevada, el consumo per cápita anda en los 700 gramos, pero en el centro del país, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Guanajuato, la zona centro del país, rebasa los tres kilogramos, pero aquí anda entre kilo y medio, kilo 800 gramos de consumo per cápita”, comentó.

Aseguró que existen otro tipo de productos cárnicos mayormente consumidos no solo en San Juan del Río sino en todo el estado, como es la carne de bovino, de cerdo y avícola, sobre todo en estas fechas, periodo de fin de año que eleva el consumo de dichos productos alimenticios.