Precandidatos cierran actividades regionales

Los precandidatos al Senado por Querétaro por el Partido Acción Nacional (PAN), Agustín Dorantes Lámbarri y Guadalupe Murguía Gutiérrez, concluyeron con sus distintas actividades políticas en la región rumbo al próximo 2 de junio.

“La grandeza de nuestro estado no recae en una sola persona, color o proyecto, la grandeza de nuestro estado se debe a su gente”, afirmaron durante su cierre de precampaña efectuado en el municipio de Tequisquiapan.

En un evento con militantes y simpatizantes del PAN, señalaron que después de este mes y medio de precampaña con panistas, constataron que nada puede unir más, que el amor por Querétaro y por México.

“Hoy estamos aquí en Tequisquiapan, cerrando una gran precampaña y agradeciendo a la verdadera fuerza de Acción Nacional que son ustedes, nuestra militancia, la que no se rinde y comparte una misma causa: el amor por esta tierra”.

La precandidata del PAN al Senado, Guadalupe Murguía, expresó que no existen diferencias cuando se trata de defender a nuestras familias de la amenaza de los malos gobiernos, que buscan despojarnos de lo que hoy hemos logrado en Querétaro.

“Unidos, juntos, sumando y no dividiendo, seguiremos avanzando y construyendo más oportunidades para las familias. Tequisquiapan, San Juan del Río, Pedro Escobedo, Amealco y todos los municipios de Querétaro merecen seguir creciendo y prosperando. No vamos a permitir que se arriesgue nuestro futuro, porque con el destino de nuestras hijas e hijos no se juega”.

Ante liderazgos panistas de los municipios reunidos, afirmó que la fórmula que presentará a la ciudadanía rumbo al Senado ofrece trabajar por un Querétaro donde se viva con orden, con paz, respeto y legalidad.

“Estamos a punto de entrar al proceso electoral más grande de la historia de México y lo que está en juego son las oportunidades y el mejor futuro para nuestros hijos; está en juego cerrarle el paso aquí en Tequisquiapan y en todo Querétaro al populismo autoritario”.

Asimismo, el precandidato al Senado, Agustín Dorantes, expresó que esta precampaña ha sido de entusiasmo y optimismo, porque en los recorridos y visitas panistas ha encontrado a miles de simpatizantes que están dispuestos a “rifársela”.

“No hay que confiarnos, porque hay una plaga que quiere entrar a Querétaro para destruir en seis años lo que hemos hecho en varias generaciones. Es una plaga peor que el Covid. Por eso hay que cerrar filas y convencer de que no se puede optar por aquello de lo que se viene huyendo”.