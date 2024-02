Propone Canacintra reducción gradual de jornada laboral

La reducción de la jornada laboral en México debe ser paulatina, además de que la decisión deberá sustentarse en información y estudios relativos al tema, toda vez que la propuesta actual traería varias complicaciones para la industria, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) de San Juan del Río, Manuel Rivadeneyra Díaz.

Refirió que la iniciativa de reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral implicaría para las industrias aumentar sus plantillas de colaboradores en hasta un 20 por ciento. Dijo que de aprobarse el proyecto tal y como está en la actualidad generaría problemas para el sector, los cuales habría que enfrentar y resolver de manera inmediata para que las empresas no tuvieran pérdidas significativas.

“Lo que creo que se tienen que hacer es hacerlo con buena información, hacerlo con buenos estudios, hacerlo de manera paulatina. Hacer una reducción de 48 a 40 horas implicaría para las industrias tener que aumentar sus plantillas un 15 o 20 por ciento. Entonces, complicaría mucho la situación para la industria si se hace de manera irresponsable y de manera no bien pensada”, comentó.

Agregó que la reducción de la jornada laboral es un tema que tiene varios años sobre la mesa y el cual debe de avanzar. Sin embargo, insistió que esto debe ser paulatino y con base en estudios sólidos, esto con la intención de que las industrias no se vean afectadas, además de que tengan la oportunidad de adaptarse a las nuevas medidas.

“Evidentemente, la reducción de la jornada laboral es un tema que tiene muchos años, pero hoy en día se está discutiendo y creo que en determinado momento se tendrá que hacer una reducción (…). Hay que hacer planes para poderlo llevar a cabo y hacerlo paulatinamente. Reducciones a lo mejor de una hora y de ahí ir haciendo poco a poco el cambio”, subrayó.

La discusión de la reducción de la jornada laboral en el país inició desde 2023, no obstante, la propuesta no pudo ser aprobada, pues las partes involucradas no llegaron a consensos. En abril de 2023, se aprobó un dictamen para reformar el apartado A del artículo constitucional 123, a fin de establecer cinco días de trabajo por dos de descanso.

Los diputados federales de Morena, quienes son los principales promotores de la iniciativa, afirmaron que el proyecto busca procurar la salud física y mental de los trabajadores, así como dignificar el tiempo de descanso que se tiene. Sin embargo, a pesar de mesas de trabajo y parlamentos abiertos, la iniciativa no pudo ser discutida en la Cámara de Diputados, se espera que en este 2024 pueda llevarse al pleno para su debate y posible aprobación.