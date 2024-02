¿Sabes que es un observador electoral?

El Instituto Nacional Electoral (INE), San Juan del Río, acreditó a tres personas como observadores electorales para que participen en los preparativos, así como el desarrollo del proceso electoral y el día de las elecciones.

El presidente del Consejo Distrital 02 del Instituto, Luis Roberto Lagunes Gómez, explicó que ser observador electoral, le permite a los ciudadanos vivir de cerca el desarrollo del proceso electoral, toda vez que acreditado, puede presenciar los preparativos que se llevan a cabo, como el recorrido para la instalación de las casillas electorales, asistencia a las sesiones de Consejo, estas, a través de las cuales se propone y aprueba ciertos trabajos.

Local INE aprobó contratación de personal

Enfatizó que todas las personas ciudadanas en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, que manifiesten su interés en ser observadores pueden acreditarse, para ello, deben cumplir con ciertos requisitos como; elaborar un escrito de solicitud para su acreditación, asistir a cursos de capacitación, preparación o recibir información que imparta la autoridad electoral, no ser miembro de organización o partido político, ni candidatos a puestos de elección popular en los últimos tres años anteriores a la elecciones.

Quienes estén interesados en formar parte del proceso electoral mediante esta figura, dijo que pueden presentar su solicitud de manera personal ante el INE, ya que hasta el 7 de mayo se estarán efectuando este tipo de acreditaciones.

Los observadores electorales, precisó que pueden presenciar la instalación de las casillas, el desarrollo de las votaciones, observar el escrutinio y cómputo de la votación en la casilla, así como estar presente en la fijación de resultados de la votación en el exterior de los sitios de votación.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Dijo que los observadores no puede sustituir, obstaculizar ni interferir en el desarrollo y ejercicio de las funciones de las autoridades electorales, no declarar tendencias sobre las opiniones del proceso electoral, no deben externar ofensas, difamación o calumnia en contra de las autoridades electorales o partidos políticos, no declarar el triunfo de cualquiera de las respuestas posibles al proceso, además, no portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen relacionada con partidos políticos, candidatos o candidatas, posturas políticas o cualquiera de la respuestas del proceso comicial.