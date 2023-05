Transportistas de la AMOTAC evitarán apoyo a los migrantes

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., (AMOTAC), se encuentran en alerta por la llegada de migrantes por la zona sur del país, a fin de evitar dar movilidad a los grupos de este tipo de personas que buscan llegar a la frontera norte de México.

Lo anterior lo dio a conocer el delegado de Turismo de la Alianza en el estado, Gerardo Gutiérrez Luna, quien aseguró que a través de redes sociales se han estado comunicando los integrantes de este gremio para evitar dar apoyo a los grupos de migrantes que viajan desde la frontera sur al norte en la búsqueda de ingresar a Estados Unidos, pues aseguró que por apoyos de ese tipo, los transportistas pueden ser acusados de trata de personas.

“Nosotros los integrantes de AMOTAC no nos prestamos para hacer ese tipo de servicios, cuando fue la caravana que venían caminando, el mismo gobierno federal les puso vehículos, pero nosotros no nos metimos, estamos en continua comunicación, nosotros y nos vamos avisando por donde hay para no subir a nadie ni al autobús ni a las cajas de los tráileres por el riesgo que puede resultar”.

Mencionó que por el momento se ha conocido que en varios estados del sur hay operativos de seguridad y de migración y eso beneficia en gran medida a los transportistas, ya que con ello, se impide que los migrantes busquen viajar de “raite”, en las cajas del transporte.

“Hay retenes grandes, inspeccionan bien y a los que intentan viajar a escondidas los detectan y los detienen, eso está bien porque evitan que se escondan en los vehículos y hasta a nosotros nos benefician por si alguien quiere viajar a escondidas, pues no se puede, pero de momento no daremos "raite" y evitaremos que se suban a los vehículos”.

El dirigente aseguró que la presencia de migrantes, sobre todo de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba, se ha visto incrementada en las últimas semanas, es por ello que los integrantes de este sector se encuentran en alerta para evitar hacer posibles actos de ilegalidad por transportar a personas.