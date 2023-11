Va Kuri contra la inseguridad en la 57

El gobernador del estado Mauricio Kuri González sostendrá este sábado una reunión con el inspector general de la Guardia Nacional en la entidad, esto con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes transiten sobre vías federales como es el caso de la carretera 57.

Al ser cuestionado sobre incidencias recientes sobre la vía federal, en contra de camiones de carga principalmente, en el tramo que comprende a San Juan del Río, dijo que, aunque no tiene reportes de esta problemática en el tramo de Querétaro, siempre se ha buscado que el tránsito sea lo más seguro para todos los sectores, sobre todo por la conectividad en el país.

Kuri González Comentó que en esta reunión también se estaría hablando del gran número de accidentes que se registran desde el tramo de Palmillas y hasta Pedro Escobedo, y que, por ello, se tendrán que fortalecer los lazos a través de este mecanismo de comunicación para tener presencia de la agrupación.

“Los datos que tengo, es que no están en Querétaro, es antes de llegar a Querétaro, es en el Arco Norte y es en la parte antes llegar a nuestro estado, a la altura de Jilotepec, y creo que esto es importante que la Guardia Nacional lo esté viendo y lo que me preocupa son los accidentes que se han visto de Palmillas a Querétaro, el tema de robo a transporte no lo tenemos registrado del lado de Querétaro”.

Por ello, el mandatario estatal sostuvo que, “Al fin y al cabo nos golpea a todos, porque son gente que viene de paso o atravesando pro Querétaro y habrá que estarlo platicando con la Guardia Nacional. El sábado tengo cita con el general de la región, y ahí estaremos platicando estos temas”.

TRANSPORTISTAS

Del tema, de acuerdo con diferentes agrupaciones de transportistas que operan en la región del bajío, han referido su interés para que pueda haber un mayor despliegue de parte de la Guardia Nacional, principalmente para ver operativos de vigilancia para el caso de la seguridad y abanderamientos para cuando se registran los accidentes de gran magnitud y evitar asaltos.