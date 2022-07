AMLO arremete contra orden migratoria de Texas: es inmoral y vulgar

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este viernes en contra del gobernador texano, Greg Abott y calificó como un acción electorera y aberrante su política para regresar a migrantes indocumentados a México.

López Obrador enfatizó durante su conferencia de prensa matutina de este viernes, que la orden de Abott de devolver a los migrantes a Mexico es tomar atribuciones que no le corresponden.

El jefe del Ejecutivo advirtió que no va a tolerar ese tipo de acciones: “con nosotros no van a contar porque aún cuando somos respetuosos de la soberanía de los países, no vemos bien que haya campanas antimigrantes con propósitos electorales, lo considero inmoral, politiquero”, subrayó mientras remató que es una aberración esta acción y subrayó: “nosotros no estamos de acuerdo con eso”.

El mandatario denunció que el gobernador de Texas firmó el jueves por motivos electorales la orden ejecutiva que faculta a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) a llevar a los puertos de entrada a los migrantes indocumentados.

"Y más para sacar votos, es muy vulgar hacer eso, y no tiene fundamento legal, además, porque no le corresponde", comentó.

También denunció la doble moral e hipocresía de políticos católicos y evangélicos texanos que son antiinmigrantes e indicó que hay partidos o políticos inhumanos, retrógrados, que están pensando en muros y en el uso de la fuerza, y militarizar, cuando lo que se tiene que pensar es en la unidad.

“Es una aberración y nosotros no estamos de acuerdo con eso, y ya lo he dicho, y en su momento lo vamos a repetir más, si hay un candidato o un partido que maltrata a migrantes y maltrata a mexicanos, vamos a pedirle a nuestros paisanos que nos ayuden allá para que no se vote por esos partidos", expresó.

López Obrador contestó que el mandatario texano se está extralimitando, no le corresponde legalmente tomar esa decisión, es algo que tiene que ver con el Gobierno federal en Estados Unidos.

Este mismo jueves el Gobierno de México reaccionó y rechazó la autorización de Abbot y advirtió que la Secretaría de Relaciones Exteriores “estará atenta para responder las violaciones que sufran los connacionales por esta decisión”.

Con información de EFE