Auto volcó en río San Juan pero se “peló” de “volada”

El conductor de un auto perdió el control y volcó, sin embargo, fue ayudado por otros ciudadanos y logró reincorporar su automóvil y se fue de la zona antes de que llegaran elementos policiales. Los hechos fueron en la esquina de Paseo Central y Río San Juan en San Cayetano poco después de las siete de la mañana de ayer.

En redes sociales fue la manera en la que se dio a conocer el hecho de tránsito, diversos usuarios tomaron gráficas e incluso algunos videos en donde se logró observar el carro, un Jetta en color plata con placas de circulación para el estado de Hidalgo que por alguna razón terminó sobre su lado izquierdo en la ciclo pista.

Luego del percance, el conductor logró salir como pudo, pero no presentó lesiones de consideración, algunas personas se acercaron para tratar de brindarle ayuda, no se pidió el apoyo de algún cuerpo de emergencia, pues no había presentado lesiones.

Por iniciativa de algunos ciudadanos se logró ponerlo nuevamente sobre sus cuatro ruedas, para después subir al vehículo y retirarlo de la zona, marchándose con rumbo desconocido antes de que llegaran autoridades.

Alguien ya había hecho el reporte correspondiente al número de emergencia 911, fue por ello que acudieron elementos de seguridad pública municipal como estatal, quienes no localizaron ningún vehículo en el sitio, se peinó el lugar, pero no se logró dar con nadie, incluso trataron de buscar testigos, pero unos vendedores ambulantes del sitio indicaron que todo ocurrió de manera muy rápida.