Carambola ocurrió en Loma Linda

Una carambola de tres vehículos ocurrió cuando el chofer de uno de ellos no alcanzó a frenar y se estrelló contra otro que salió proyectado, los hechos ocurrieron en el kilómetro aproximado 164 de la carretera 57, en Loma Linda con dirección a la capital del estado.

Tras el choque los tres vehículos involucrados quedaron en el carril de baja velocidad, luego los choferes lo sacaron de la carretera para evitar otro percance.

Policiaca Carambola ocurrió en la 57, a la altura de Palma de Romero

No hubo personas heridas por lo que no fue necesario el apoyo de algún cuerpo de emergencia, pues los golpes que sufrieron las personas involucradas no fueron de consideración.

Las tres partes lograron ponerse de acuerdo sin el apoyo de alguna autoridad federal, para ello pidieron la intervención del seguro.