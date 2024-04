El gobierno de la 4ta Transformación ha querido meterle la mano al dinero de las Afores desde que comenzó el sexenio. Hasta ahora no lo han conseguido, pero van a intentarlo de nuevo y esta vez con mas fuerza que nunca.

Se trata de una bolsa irresistible para un gobierno que está urgido de recursos para financiar sus obras faraónicas y, por supuesto, para continuar con sus programas sociales, que son los que en los hechos los mantienen en el poder. Pero no hay dinero que alcance para semejante dispendio de recursos, tenemos un gobierno que gasta a manos llenas y que sobre la marcha va buscando de donde obtener mas, así es como acabaron con los fideicomisos.

Pero aún con toda esa irresponsabilidad en el gasto, eso se trataba de recursos públicos, esto es distinto y mucho mas grave ya que se trata de los recursos privados de los ahorradores que trabajaron durante toda su vida, lo cual resulta inadmisible.

Morena pretende modificar siete leyes y decretos como la del IMSS, Infonavit, ISSSTE, SAR, entre otras, para poder disponer de los fondos sin dueño o no reclamados por adultos de 70 años o más. Así crearán el “Fondo de Pensiones del Bienestar” un gran acumulado de dinero administrado por el gobierno.

La iniciativa señala que los ahorros no reclamados en IMSS, ISSSTE y Afores serán trasladados de forma automática a ese Fondo, junto con las “utilidades” -no, no es una broma- que generen el Tren Maya, Mexicana de Aviación y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Lo que realmente van a generar con esto es una enorme incertidumbre y desconfianza entre los ahorradores, si por algo han sido exitosas las Afores es porque el gobierno se ha mantenido al margen de su administración y eso, para un gobierno populista es algo inaceptable.

El presidente está prometiendo una mejor pensión para todos los trabajadores -en plena campaña electoral por supuesto- pero lo que no dice es que el dinero vendrá de los ahorradores.

Esto es una irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, el presidente le heredará, entre muchos otros problemas, una bomba financiera a su sucesor o sucesora.

Esto es claramente una reforma regresiva, que denota a un gobierno desesperado por contar con mas recursos, pero en vez de apropiarse de ese dinero que no es suyo, debería promover que los familiares de los trabajadores con alguna cuenta de ahorro abandonada puedan recibir ese capital que les pertenece legítimamente a ellos, no a la 4ta Transformación.

Así que para el próximo gobierno las alternativas serán financiar esta ocurrencia del presidente o financiar un mejor sistema de salud, de educación, de seguridad. Esa decisión debería de ser de la próxima presidenta o presidente y no de quien aunque ya va de salida se resiste de todas las formas posibles a dejar el poder. Al tiempo.





Facebook: Diego Foyo

X: @diego_foyo

Instagram: diego_foyo