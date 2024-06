ANSIAS. Que se le queman las habas a César Cadena por controlar la nómina del municipio de Colón, donde ganó la presidencia con Gaspar Trueba, para crear una Fuerza Aérea “Fosfo” con decenas de simpatizantes urgidos de recompensa. Con lo que no cuenta el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano es que el electo Trueba no se lo permitirá, primero porque hay muchas necesidades antes que pagar a unos por no hacer nada, segundo porque eso fue precisamente una de las cosas que le pasaron factura al priista Manuel Montes.





ÉXITO. Y hablando de “fosfos”, no regateen el resultado obtenido por Paulina Aguado en la capital. Contra todo pronóstico y pese a ser su primera salida a campaña, la ex panista logró casi 6 por ciento de la votación, se coló al cabildo y dio al partido de César Cadena una buena tajada de lo que requería MC para el registro local.





LAMENTOS. En las lecturas de la sacudida electoral del 2 de junio, los panistas acusan como una “necedad” haber postulado a Ana Paola López y a Beatriz Marmolejo, pues solo en cada elección las ven en sus distritos. Además, que algo que sumó a las derrotas en los distritos es el pésimo trabajo, déspota y soberbio de los delegados Alberto Rojas y Fernado Serrato, a quienes ahora “Felifer” Macías debería sacudir sí o sí.