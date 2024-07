LEJANO. Que no le digan, que no le cuenten. El enlace de Querétaro con la inminente presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no será el destacado abogado Santiago Nieto Castillo, como él hace creer en las tierras de Conín, ya que para el Gobierno federal es necesario que su enlace tenga cuando menos una relación estable con el gobernador Mauricio Kuri para poder trabajar juntos. El juego de poder entre los de Morena se reduce a generar percepciones que no necesariamente son realidad.





DEGRADADO. Y en ese juego percepciones está la creencia de que el propio Santiago Nieto será subsecretario de Seguridad con Omar García Harfuch, de quien se dice amigo, peeerooo… la verdad es que el aprecio no suma a favor del queretano y podría terminar siendo titular de una delegación federal de importancia. Para disimular la derrota sus cercanos dirán que tal designación como delegado, algo mucho menor de lo esperado, es un “encargo” de Sheinbaum para fortalecer el proyecto de hacerlo gobernador. ¿Desde cuándo es mejor ser delegado que subsecretario?





AMBICIONES. La historia en Colón pudo ser distinta si la alianza se hubiera puesto de acuerdo en impulsar a Gaspar Trueba como candidato a la presidencia municipal. No lo hicieron y ahora será alcalde, pero de Movimiento Ciudadano.