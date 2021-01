Cultura tributaria | Escenarios fiscal y económico para 2021

Este inicio de año sin duda es uno de los más difíciles que enfrenta la población en general, sin embargo impacta de manera especial al empresariado que por hoy debe sufragar gastos fijos como sueldos de los empleados, rentas, mantenimiento, cuotas de seguro social, impuestos y otros conceptos importantes que no pueden dejar de cubrirse.

Luego la necesidad de reducir horarios y formas de atención que disminuyen aún mas las posibilidades de obtener ingresos ante la necesidad de guardar la sana distancia con el riesgo de ser clausurados por el número de personas presentes, ello contrasta de manera tan importante con otras circunstancias tan especiales como el transporte público de personas que se observan totalmente llenos, con la cercanía e incluso el contacto físico en grandes trayectos sin usar cubrebocas; por otro lado se observa como los locales pueden abrir en jornadas cortas haciendo que la conglomeración sea mayor que ampliando los horarios lo que permite sin duda hacer más espaciada la presencia de personas reduciendo riesgos.

Al margen de ello, el escenario fiscal para este año 2021 muestra indicios de dificultades para los empresarios ya que si bien las obligaciones fiscales subsisten también es cierto que no en todos los casos se tiene la posibilidad de hacerles frente, se encuentran en la disyuntiva de pagar los salarios de los trabajadores o pagar las contribuciones, por hoy en algunas regiones se ha observado que existen subsidios para “subsanar” o “ayudar” de apenas unos dos mil pesos, cosa que no ayuda en absoluto a un empresario, lo que verdaderamente ayuda es un rediseño de políticas para que estos puedan continuar con sus actividades, no para cerrar y recibir esa mínima cantidad.

Un punto que no pasa por las ideas de los legisladores que han aprobado la reforma fiscal para este año, es que el regresar a la compensación universal de las contribuciones ayudaría a los contribuyentes a hacerle frente a esta situación sin mermar los ingresos del Estado, puesto que son cantidades que de cualquier forma tienen que devolverse a los contribuyentes; adicional a ello debe pensarse en crear algunos estímulos o facilidades como la deducción inmediata de activos fijos incluso de manera retroactiva para el ejercicio 2020.

En muchos de los casos, la necesidad de los empresarios no se enfoca necesariamente en actuar fuera de la ley, sino con lo permitido, pero también debe hacerse la exigencia de ciertas disposiciones que ayuden sin reducir los ingreso del Estado, por hoy debe verse que son los empresarios los que han hecho frente mayor a esta contingencia apoyando de manera directa a los trabajadores e incluso a la población, sin duda se han buscado por todos los ángulos nuevas líneas de acción que ayuden a reactivar, pero ha sido insuficiente.

En los casos extremos a algunos les ha sido más cómodo cerrar y entonces dejar de pagar esos gastos fijos, caer en errores espaciales no solo en la materia fiscal sino en todos los aspectos que pueden traerles otros escenarios complicados.

Otro de esos escenarios, es que además de que el crecimiento en el PIB fue de - 9% deben buscarse los mecanismos para que pueda darse un repunte que vislumbra una recuperación más allá del presente sexenio; además hay que visualizar que la vigilancia por parte de las autoridades fiscales ha de ser un tanto mas intensa a efectos de optimizar y garantizar la recaudación tributaria que por otro lado se hace indispensable para tener más recursos para aplicar a las necesidades urgentes que enfrenta nuestro país, pero que en ello por hoy se están dando muchas más facultades para que los funcionarios califiquen ese cumplimiento dejando el riesgo de caer en ciertas arbitrariedades, no por todos, pero existe el riesgo sin duda.

Sergio@ledezma-ledezma.com

Facebook: Sergio.ledezma.58

Tel 442 2483658

*Contador Público y Licenciado en Derecho

**Expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro

***Expresidente de la Federación de Colegios y Asociación de Profesionistas del Estado de Querétaro.