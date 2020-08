El Cronista Sanjuanense

In Situ

Desde mi niñez empezó a crecer en mí la necesidad de conocer más sobre la tierra a la que adopté. Ávido de conocer la historia, cultura, tradiciones y costumbres de esta hermosa tierra sanjuanense es que me acercaba a los sitios que llenaban, primeramente, mis ojos de primorosa arquitectura colonial y, después, mi mente se atosigaba con preguntas que necesitaban respuesta. La aglomeración de interrogantes me hizo acercarme a personajes, familias y lugares para indagar sobre el pasado y el presente, pero también, escudriñé en bibliotecas y archivos en la búsqueda más profunda para el conocimiento sobre San Juan del Río. Debo decirlo, me topé con mucho egoísmo de parte de las personas que consideraba las idóneas (que eran pocas, muy pocas) por compartir lo que considero es lo más valioso que tiene San Juan: su historia.

En la actualidad, todo conocedor sobre San Juan del Río lo deben más que nada a rascarse con sus propias uñas; a trabajo por cuenta propia, investigaciones o simplemente observar, escuchar y leer.

Al aceptar la jefatura de Patrimonio Cultural en el Municipio de San Juan del Río en octubre de 2015, me encontré con que la actividad en esta área era casi nula, lo que permitió poder implementar diversas estrategias de difusión del patrimonio. Una que resultó ser muy exitosa ha sido el programa de eventos nombrado: In situ.

In Situ es una expresión latina que significa “en el sitio” o “en el lugar”. El nombre le viene justo porque es directamente en el sitio donde ocurrieron los hechos en donde se cuentan las historias, hacemos un recorrido a fondo para conocer los lugares que se visitan, explicando su historia y demás en un ambiente por demás cordial, relajado y ameno.

Este programa surgió de una idea en la cabeza de quien esto escribe, obedeciendo a esa necesidad de que haya alguien que difunda, divulgue, pero que sobre todo acompañe y comparta todo lo que tiene San Juan del Río, porque es derecho de todos. In situ ofrece precisamente eso y más.

La estrategia tiene como propósito la difusión del patrimonio cultural y busca también fomentar la preservación de los sitios y monumentos al ponerlos en valor entre los ciudadanos mediante el conocimiento de su historia, fincando en ellos identidad. Aunado a lo anterior, se dan a conocer y se comentan, por ejemplo, su propósito, la arquitectura, los usos y costumbres, las tradiciones, las leyendas y los personajes, etc.

Los ciudadanos interesados acuden, previa convocatoria abierta al público, de forma libre y gratuita. Se lleva a cabo de forma mensual, se define con anticipación un sitio, monumento o serie que integre a varios de ellos: edificios históricos y religiosos, calles, casonas, haciendas, mesones, plazas, afluentes, zonas arqueológicas, museos, entre muchos otros.

In situ fue implementado por su servidor, con el apoyo de la Presidencia Municipal de San Juan del Río a través del Instituto de Cultura, Turismo y Juventud, en febrero de 2016. Las investigaciones, compilaciones y exposiciones las realizo ante el grupo a quien dirijo en todo momento.

Desde entonces y hasta el mes de febrero de 2020, se han llevado a cabo cuarenta y cinco eventos In situ, además de cuatro recuentos anuales que se realizan a fin de año y en el que además se pode a disposición de la gente un libro en el que se concentra información de los eventos realizados a lo largo de la temporada. La pandemia de Coronavirus truncó la continuidad del programa, que habrá de reanudarse en cuanto los tiempos y las medidas lo permitan.

El centro histórico de la ciudad y el interior del municipio, son lugares que tienen mucho que contar, veamos más allá de lo obvio, conozcamos y disfrutemos, valorando nuestro patrimonio. ¡San Juan del Río es un tesoro por descubrir!