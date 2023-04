Denisse Yanine, usa Only Fans para ayudar a los animales

Platicar con Denisse Yaine es darse cuenta que las redes sociales también sirven como plataforma para apoyar diversas causas nobles, además de disfrutar de contenidos, promociones y hasta hacerse famosos.

En exclusiva para Diario de Querétaro, Denisse Yaine platicó de la evolución que ha dado a la famosa red social con contenido para adultos y que gracias a sus historias, imágenes e incluso un Podcast ha podido apoyar a animalitos caídos en desgracia.

Círculos Karely Ruiz llegará a Querétaro

“En enero tuve una colaboración con Fernanda Ostos y juntamos $15 mil pesos para que se operara un gatito que acababa de ser atropellado y creo que, por mi parte, en total he dado casi $60 mil pesos de donaciones a las asociaciones de animales, que están muy olvidadas y con la pandemia en muchos casos apenas están saliendo. Conocí un refugio en Morelia que tiene más de 400 gatos y casi 100 perros y el alimento se les acaba diario”.

En septiembre fue la primera vez que hizo una transmisión en vivo, misma que utilizó para hacer público el caso de un gatito accidentado que necesitaba una operación de 5 mil pesos.

“A través de un live pedimos ayuda y todo lo que juntamos de propinas lo donamos a la operación. Incluso junté más de lo que necesitaba por lo que doné otra parte a asociaciones, y es por eso que lo empecé a hacer. A la fecha todo lo que se junta lo donamos a refugios animales”, relató.

A través del podcast Teorías Fresas, Denisse Yanine analiza junto con su hermana Michelle conspiraciones, teorías interesantes y otros temas apasionantes. La influencer jamás pensó dedicarse a hacer contenido en redes sociales de ningún tipo, pero a finales del 2019 inicia el podcast a lado de su hermana donde discuten teorías interesantes, conspiraciones y otros temas de interés lo que les ha permitido ganar notoriedad en redes como Instagram y Twitter. “Fue en el 2019 que estaba trabajando con mi hermana en un podcast, esto como estrategia para ganar seguidores. Cuando regresé a México a finales del 2022, retomamos el podcast y Only Fans fue un tema que surgió en esa plataforma”, señaló la originaria del Estado de México.

Círculos Sam Peachy Boy, se impone como actor y modelo

Aunque la decisión de unirse a Only Fans fue difícil, Yanine asegura que ha sido una experiencia positiva en términos económicos y de interacción con sus seguidores.

“Fue una decisión grande porque hay cuestiones por las que quizá siendo más chavita no lo hubiera hecho. Mi marido propuso que hiciéramos cosas muy leves como fotos en lencería coqueta o cosas muy casuales (...) y si nos empieza a ir bien, pues poco a poco ir subiendo de intensidad”, agregó Denisse Yanine.

“El día que saqué mi OnlyFans de verdad dije ¡wow!, y en una semana no podía creer cuánta gente estaba al pendiente y dispuesta a pagar por ver”.

El consejo que Denisse da a las personas que quieren crear contenido para OnlyFans es que se tomen el tiempo de planificar y producir contenido. También les recomienda que sean auténticos y se sientan cómodos con el tipo de propuesta que están produciendo.

“Trato de subir fotos diario, la mayoría de mis fotos son muy reales, honestas, casi todas son en mi cuarto. Lo que doy es mucho mandar nudes como si fuera para alguien cercano, sin mucha producción, y en OnlyFans funciona mucho que el contenido sea espontáneo, relajado y cercano (...) platico con ellos diario”, explicó Denisse Yanine sobre su estrategia para mantener el interés de sus suscriptores.

Virales Lo tenebroso detrás de OnlyFans

¿QUIÉN ES DENISSE YANINE?

Foto: Cortesía | Denisse Yanine

Den Yanine estudió economía, en 2017 junto con su marido se les presentó la oportunidad de trabajar en Inglaterra, donde estuvieron por seis meses además de trabajar también pudieron estudiar.

En octubre de 2019, recibieron una oferta laboral en Alaska como gerentes de un hotel, durante un mes de prueba y tras hacer clic con sus jefes, regresaron a México para preparar los documentos necesarios para iniciar su aventura en Alaska, por lo que para marzo de 2020 ya estaban en su destino.

Sin embargo, tras apenas haber llegado a su nuevo puesto inició el confinamiento mundial por la pandemia de Covid-19.

“Exactamente a la semana que llegamos cerraron las fronteras y todo se cerró por la pandemia, nos quedamos totalmente atorados en Alaska, que fue uno de los estados que más lo resintió, no había vuelos, al grado de que cualquier emergencia tenía que atenderse en Canadá. Regresamos hasta el 2021 para arreglar nuestros papeles y realmente estuvimos tres años trabajando formalmente; fue hasta este año que tuvimos dificultades para regresar, por cuestiones personales, coincidiendo que en julio saqué mi OnlyFans y me empezó a ir bien, algo que nos ha dado ese colchoncito para exigir ciertas cuestiones y exigencias laborales".

Virales Daniel Montoya y Alejo Ospina la rompen en Internet

Al platicar de su estadía en aquellas tierras lejanas la modelo explica: “En la pandemia a todo mundo le dio tiempo de estar más tiempo en internet y fue parte de la magia, las Auroras Boreales, pero justo en el verano de 2020, comencé a perder la razón porque mi cuerpo no comulgaba con el fenómeno de no tener noche, empecé a ver y sentir cosas raras, al punto de que mis jefes me mandaron de vacaciones al sur en coche, acampando en varias ciudades, que fue una experiencia que me permitió conocer el estado, pero principalmente fue para permitirme dormir porque es muy complicado vivir así, y no estamos acostumbrados en el resto del mundo a estos fenómenos”.

“Es una vida muy extraña y no me sorprende que a mucha gente le haya interesado el tema”, comentó sobre el interés que generaron sus primeros contenidos que realizó estando en Alaska.

Para sus seguidores, el mensaje que desea dejar es que no la definen los contenidos de Onlyfans. “No nada más soy Only Fans; el Only tiene menos de un año entonces hay más cosas de mí, como el podcast al cual le echo muchísimas ganas porque pasó horas investigando, por ejemplo esta última semana hice un programa en el que me comuniqué con personas de otro país para tener información y fueron unas desveladas terribles. Como un día que me dormí a las 7 de la mañana por estar platicando con ellos para tener un informe confiable.“. Hay más partes de mí que el OnlyFans", agregó.

Virales Lo tenebroso detrás de OnlyFans

TEORÍAS FRESAS

Foto: Cortesía | Denisse Yanine



El podcast cuyo nombre es "Teorías Fresas", explica Teorías Conspirativas, mismas que son investigadas y analizan qué tan posibles o irreales son.

"También discutimos otros asuntos como temas sociales que se discuten en redes tratando de ser lo más objetivas posibles y temas de brujería, pero no en el contexto actual y corriente de dañar a los demás, sino magia pagana de culturas como la celta, druida, azteca, wicca, entre otras".

En el Podcast interactiva con Michelle Gardner, "somos hermanas, ambas somos muy diferentes en nuestras formas de pensar, tanto en temas sociales como más controversiales, prácticamente somos polos opuestos, por lo tanto las discusiones se ponen interesantes y el factor de ser hermanas nos facilita exponer nuestros puntos y discernir sin necesidad de pelear".

"Durante el verano del 2019 comenzaron a surgir teorías conspirativas alrededor del incendio de la Catedral de Notre Dame, así que pensamos que era una buena idea discutirlas y exponerlas a más gente, de nuevo: de la manera más objetiva posible y sin caer en controversias".

Originalmente, el podcast llevaba otro nombre y tenía otra integrante que salió después de un par de episodios por problemas personales. En el 2020 el ritmo del podcast fue constante e incluso llegaron a grabar en vivo a través de Instagram para discutir todos los temas con sus seguidores. "En un episodio tuvimos la oportunidad de ir hasta el controversial HAARP en Alaska, donde platicamos con un miembro del ejército estadounidense, quien nos explicó cómo es que en realidad funciona, además de la gente de la comunidad de Gakona, cosa que ningún otro medio, en ningún otro sitio ha hecho, se limitan a dar teorías en entrar a HAARP, pero no en platicar con los locales y escucharlos hablar sobre el centro de investigación".

Virales A huevazos reciben a Karely Ruiz en el Carnaval de Guaymas 2023

Por el mismo tema de la pandemia y de los desajustes en los horarios, tanto la falta de noche como la diferencia horaria entre Alaska y México, grabar se complicó así fue como decidieron pausar el proyecto. Fue hasta principios del 2022 cuando volvieron a grabar, "mis jefes en Alaska invirtieron en micrófonos y una computadora para que el proyecto siguiera, les interesa y gusta muchísimo cómo manejamos los temas, puesto que tanto en brujería como en conspiraciones hay una línea muy delgada para ser tomados en serio o en burla y aún no hemos cruzado ese umbral".

"En el podcast original contábamos con la participación del historiador y traveler Rafael Poulain, la activista y productora Eliza Sonrisas y el Stand Up Richi Reyes. El actual proyecto apenas inició sus transmisiones en Octubre y durante los meses venideros contaremos con la participación de distintos invitados", concluyó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Para escuchar "Teorías Fresas" se puede hacer desde Spotify, Apple podcast, Google Podcast y plataformas similares.

Redes Sociales: