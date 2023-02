A huevazos reciben a Karely Ruiz en el Carnaval de Guaymas 2023

La influencer Karely Ruiz, fue invitada como madrina al Carnaval de Guaymas 2023, celebrado en la ciudad de Sonora, y aunque todo parecía fiesta hubo un incidente que se volvió tendencia rápidamente en redes y fue que a la creadora de contenidos la recibieron a huevazos, pues al parecer no todos estuvieron conformes con la invitación.

Todo comenzó cuando la llamada reina del OnlyFans llegó a las calles de Guaymas donde haría su recorrido, custodiada por elementos de la Marina y a decir de varios usuarios de redes el hecho causó molestia entre los espectadores, quienes una vez que Karely se subió al carro alegórico y comenzó a saludar no dudaron en aventarle huevos entre risas de burla y el asombro de la influencer, quien no emitió ningún reclamo y solo limpio los residuos para seguir animosamente su presentación.

Círculos Karely Ruiz llegará a Querétaro

Una vez concluido su recorrido, la polémica mujer no dudó en expresar su descontento a través de su cuenta de Facebook, “Ó sea, ¿me tiran, me agreden? ¿Qué más sigue? Yo no me meto con nadie, yo fui a hacer mi jale ¡y ya! Sí me pagaron por saludar, estar en el Carnaval y listo. De veras que están ‘dlv’ todos los que tiran”, posteó.

En otro post también manifestó su enojo por el cuestionamiento a que en su presentación iba custodiada por la Marina, “Estoy viendo notas donde me tiran porque la Marina me está cuidando. Si lo hacen, es porque hay mucha gente intensa y pueden ocurrir accidentes. Además, yo pago para que me cuiden, ¿de qué se quejan ustedes?”.

Foto: Captura de pantalla | Cosas de Culiacán

Virales Lo tenebroso detrás de OnlyFans

Aunque Karely Ruiz tiene muchos seguidores en sus cuentas y sus presentaciones personales han tenido llenos totales, también cuenta con un número poderoso de detractores que han querido “tumbarla” del trono como la filtración de un video bastante comprometedor el cual fue extraído desde la plataforma de OnlyFans y divulgado en Twitter.

Momento en el que le tiran con huevos a karely Ruiz pic.twitter.com/1GdMlJsDIR — COSAS DE CULIACAN 🍅 (@cosasdculiacan) February 19, 2023