Echando a perder se aprende en el arte de los tamales

Con apenas 21 años, el sanjuanense Luis Alejandro Méndez Castellanos fue uno de los ganadores de las tres categorías del Concurso Nacional de Tamales y Atole, con tan solo su segunda participación en el certamen.

“El año pasado participé en el concurso, y fue la primera vez que los hice, y aprendí a prueba y error, pese a que recibí felicitaciones, no pasé a la final. Mi propósito es superarme y que cada vez los tamales me queden mejor y la prueba es ahorita que quede ganador “.

En el concurso presentó un atole de palanqueta, con cacahuate y endulzado con una salsa de caramelo salada, un tamal salado de carne de puerco en salsa borracha, que llevaba cerveza como base del caldo, y el ganador, su tamal dulce mestizo, de piloncillo con pulque.

“Como tal, la masa solo va sazonada con canela, azúcar y arándanos, y el relleno es una salsa de pulque con piloncillo y guayaba, y por dentro lleva trocitos de guayaba picados. Los jurados me dijeron que era un sabor muy interesante. Ya llevó tiempo queriendo integrar la cerveza o el pulque a los alimentos que preparó”.

Actualmente, Luis dirige un negocio denominado “Postres Chocomichi”, pero este premio representa para él un gran avance, pues siempre ha tenido una inclinación sobre la cocina.

“Siempre me ha gustado meterme en líos, si no sé hacer algo, me enseñó a hacerlo, así que me dije vamos a ver, chance y me quedan, chance y no, y al final del día me quedaron. Estoy muy contento, es un gran avance para mí porque no creía llegar hasta la final. Le digo a la gente que se arriesguen a intentar cocinar, porque echando a perder se aprende”.