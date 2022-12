Conoce las series y películas que llegarán en 2023

La pantalla grande se llenará de diversos estrenos cinematográficos, por lo que en la primera mitad del año podremos disfrutar de películas de acción, drama, comedia y fantasía. Además, las plataformas de streaming como Netflix, HBO y Disney+ también iniciarán el año con nuevas series o temporadas de sus historias más exitosas. Estos son algunos de los estrenos más esperados para el 2023.

Tár – 9 de febrero

Cate Blanchett interpreta a la famosa directora de orquesta Lydia Tár, quien se encuentra en el proceso de crear la obra más importante de su carrera. El filme muestra los muchos obstáculos a los que debe enfrentarse, encontrando refugio en su hija adoptiva. Gracias a esta interpretación, Blanchett ganó la Copa Volpi en el Festival de Venecia. Dirigida por Todd Field , se estrenará el 9 de febrero en el país.

Foto: Cortesía | @tarmovie

La sirenita - 26 de mayo

Aunque el live action de Disney La Sirenita ha generado gran polémica por la actuación de Halle Bailey como Ariel, lo cierto es que es uno de los estrenos más esperados del 2023 y llegará a la pantalla grande el próximo 26 de mayo.

El resto del elenco se conforma por Melissa McCarthy como Úrsula y Javier Bardem como el rey Tritón. Además de Jonah Hauer-King quien será el príncipe Eric, Jacob Tremblay pondrá la voz a Flounder, Awkwafina será Scuttle y Daveed Diggs será Sebastián. El director es Rob Marshall.

Aunque se espera que la esencia de este remake no cambie demasiado al clásico de Disney de 1989, esta producción sí tendrá una fuerte carga musical que seguro encantará a los más pequeños de la casa.

Foto: Cortesía | @DisneyTheLittleMermaid

Indiana Jones 5 - 30 de junio

Cuarenta años después de su estreno En busca del arca perdida el viejo héroe volverá con nuevas aventuras a la pantalla grande; se trata de la quinta entrega de la franquicia Indiana Jones y el día del destino, en el que veremos de nuevo a nuestro querido Harrison Ford acompañado de Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones y Olivier Richters. Es dirigida por James Mangold.

Foto: Cortesía | @indianajones

Barbie - 21 de julio

La actriz Margot Robbie dará vida a la muñeca más famosa de la historia, Barbie. En el filme que verá la luz el 21 de julio, la rubia estará acompañada del actor Ryan Gosling quien interpetará a Ken. En la historia, la muñeca es desterrada de Barbieland por no ser lo suficientemente perfecta, por lo que se ve obligada a vivir en el mundo real. ¿Logrará adaptarse a nuestro mundo?

La película será dirigida por Greta Gerwig, quien también escribió el guion junto con su compañero de trabajo y pareja, Noah Baumbach.

Foto: Cortesía | @WarnerBrosPicturesLatinoamerica

The Wale

Las primeras imágenes de este filme causaron revuelo debido al cambio físico tan drástico que tuvo que experimentar Brendan Fraser, para interpretar a su personaje; pero ahora, más allá de eso se considera que el actor podría ir directo a los Premios Óscar.

The Whale se encuentra basada en la homónima obra teatral de Samuel D. Hunter, es la historia de Charlie, un profesor de inglés que tras la muerte de su novio empieza a engullir comida basura en un intento de anestesiar su dolor. Esta película de drama psicológico es dirigida por Darren Aronofsky.

Aún no se tiene fecha de estreno en el país, pero se espera que llegue en la primera mitad del 2023.

Foto: Cortesía | @A24

The Last Of Us (HBO)

La historia está ambientada en un escenario apocalíptico en el que la humanidad ha sido afectada por un virus mortal. Basada en el exitoso videojuego de Playstation, la película será protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsay, y creada por Johan Renck, Craig Mazin y Neil Druckman. Su estreno será en HBO el 16 de enero del 2023.

Foto: Cortesía | @TheLastOfUsHBO

You: Temporada 4, parte 1 (Netflix)

El atractivo y misterioso asesino Joe Goldberg volverá a la pantalla chica para resolver todos los misterios que nos dejó la tercera temporada, con la particularidad de que esta nueva historia se desarrollará en París. Nuevamente interpretará al peculiar homicida narcisista que escapa de su país para -otra vez- ocultar su pasado. Su estreno será el 10 de febrero.

Foto: Cortesía | @Netflix

Bienvenidos a Chippendale (Disney+)

Esta miniserie de crímenes reales de tan solo 11 capítulos cuenta la historia de Somen “Steve" Banerjee, un inmigrante indio que logra crear un imperio de striptease masculinos en Estados Unidos. La historia es protagonizada por Kumail Nanjiani y dirigida por Robert D. Siegel. Y llegará a esta plataforma en enero de 2023.

Foto: Cortesía | @disneyplus

The Idol (HBO)

La industria de la música será el centro de esta historia protagonizada por Lily-Rose Melody Depp quien interpretará a Jocelyn, una cantante pop que consulta a un gurú de autoayuda que en realidad es el líder de un culto. Abel Tesfaye, Reza Fahim y Sam Levinson son los creadores de la serie que llegará a esta plataforma de streaming en 2023.