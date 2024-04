Cambian horas de ingresos de ganado al rastro

Los horarios para el ingreso del ganado al Rastro Municipal de San Juan del Río se han modificado debido a las altas temperaturas que registran en las últimas semanas. Esta medida se da con la finalidad de evitar que los animales se expongan al intenso calor que hay en el ambiente, señaló el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de esta demarcación, Roberto Jiménez Salinas.

Refirió que desde hace algunas semanas se modificaron las horas de ingreso del ganado para sacrificio a las instalaciones del rastro, pues se busca prevenir que los ejemplares tengan complicaciones en su salud por las altas temperaturas que registran los termómetros de varias zonas del estado. Precisó que la introducción de los animales se da en la tarde-noche.

“Hay una situación muy complicada. Estamos pidiendo a todos los introductores de ganado que de preferencia los introduzcan en la tarde noche para evitar, precisamente golpes de calor. Se están ingresando muchas cabezas de ganado a partir de las 7:00 de la tarde. De 7:00 a 10:00 de la noche se va a habilitar y dentro tenemos agua, para que efectivamente no estén pasando una situación compleja”, comentó.

Añadió que esta medida también se genera para evitar un estrés mayúsculo en el ganado y que tengan condiciones óptimas antes de su sacrificio. Reiteró que los traslados a las horas donde se registran temperaturas altas puede traer problemas de salud para los ejemplares, como golpes de calor o deshidratación.

Afirmó que hasta la fecha al interior de rastro no se han registrado desmayos o muertes de animales por estas causas. Además, puntualizó que se ha hecho un llamado a los productores ganaderos para darles a conocer que dentro del Rastro Municipal se recibirán animales en buen estado y se rechazarán todos aquellos ejemplares que presenten complicaciones en su salud.

“Que haya un golpe de sol o que se hayan desmayado o que haya una cosa así, de ninguna manera. No ha habido ese tipo de situaciones ni tampoco muertes. Incluso, algunos animales con algún cuadro complicado no se reciben. Ya están avisado, no vamos a poder recibir ningún animal que no venga en pie y que no baje en su propio pie, no son recibidos”, apuntó.

Finalmente, si bien Jiménez Salinas dijo desconocer el número de cabezas de ganado que ingresan diariamente la Rastro Municipal, afirmó este lugar recibe animales provenientes de las distintas comunidades de San Juan del Río, así como de demarcaciones de la región entre las que se encuentran Ezequiel Montes y Pedro Escobedo.