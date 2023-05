Hay comunidades en el olvido, afirma el PRI

En San Juan del Río existen comunidades que parecieran estar abandonadas, pues desde los gobiernos municipales panistas de años recientes hasta el actual, en ninguna de ellas se han realizado obras públicas que permitan mejorar en la calidad de vida de quienes ahí habitan, afirmó la presidenta del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carmen del Rosario Nieto Chávez.

Detalló que a partir de los recorridos que han realizado por distintos sectores del municipio se ha detectado que algunas localidades carecen de obras y servicios públicos básicos, situación que contribuye a los niveles de marginación en los que están las familias que ahí viven. Afirmó que se trata de comunidades pequeñas como Tunamanza, El Chaparro, San Miguel Arcángel, La Mesa, La Corregidora, La Laborcilla, entre otras.

“Hay comunidades a las que les hace falta mucho apoyo, son comunidades muy pequeñitas, donde sus pobladores casi no tienen trabajo y sus recursos no son lo mejor. Pareciera que están abandonadas y eso está muy mal (…). Hemos recorrido varias, pero por mencionar algunas hemos ido a Tunamanza, San Miguel Arcángel, El Chaparro, La Mesa. O sea, son varias, muy pequeñitas, que no son toman en cuenta, pareciera que estos gobiernos no han pasado por ahí”, comentó.

En ese sentido, aseveró que la asignación de obras públicas responde a intereses políticos, toda vez que, afirmó, se realizan acciones en aquellas localidades que cuentan con una densidad poblacional alta, esto debido a la cantidad de votos a favor que podrían representar en una elección.

Puntualizó que esta práctica incrementa la desigualdad que hay entre una comunidad y otra, pues mientras unas se encaminan hacia el desarrollo, en algunas otras se agrava la carencia, mermando de esta manera la calidad de vida de sus pobladores. Aseguró que cuando un personaje llega al poder, este debe gobernador para todos por igual y no para algunos sectores particulares.

“Está mal el tema de los gobiernos que llegan a etiquetar recursos a las comunidades grandes y no a aquellas pequeñitas que no les representan a ellos votos. Entonces, seguramente hay comunidades que les va muy bien y las han ayudado un montón, y no dejarían de votar por ese partido, pero hay otras que carecen de muchas cosas. Eso está mal, porque cuando gobiernas, gobiernas para todos. Vas a ser un gobernante para todos, pero para quien lo necesite más, especialmente”, subrayó.

Finalmente, dijo que el PRI continuará recorriendo las zonas del municipio para conocer las principales necesidades de la ciudadanía.