Inseguridad escala en San Juan, afirma el PRI

La inseguridad que se ha presentado en las últimas semanas en San Juan del Río se agrava, es preocupante y merece ser atendida por los tres niveles de gobierno de manera inmediata para salvaguardar a la ciudadanía, afirmó la presidenta del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carmen del Rosario Nieto Chávez.

Aseveró que el tema de seguridad debe de ser prioridad en la agenda de los tres órdenes de gobierno. Por esta situación, aseguró, resulta necesario atender los hechos de inseguridad que se presentan en el municipio, especialmente aquellos que pueden estar relacionados a organizaciones criminales, para de esta manera proteger a la ciudadanía.

Local PRI propone unidades contra la violencia en todos los partidos

“Es preocupante, muy preocupante lo que ha estado sucediendo. Yo creo que el tema de seguridad es algo que en la agenda deber ser prioridad. Nosotros lo hemos dicho, somos responsables como ciudadanos de hacer cosas de prevención, pero ya en el sentido de células criminales, el ciudadano se queda desarmado, no tiene nada que hacer. En ese sentido, la seguridad sí es responsabilidad del gobierno”, comentó.

Detalló que si bien es cierto existen áreas de competencia, los tres niveles de gobierno deben de actuar en conjunto para salvaguardar la integridad de la población de las distintas zonas del municipio, especialmente, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), corporación que en ocasiones resulta ser el primer respondiente ante las eventualidades que se presentan en la demarcación.

Asimismo, afirmó que en consecuencia de los hechos registrados las últimas semanas, es necesario ejecutar acciones pertinentes para evitar que la inseguridad y violencia en el municipio escale a niveles como los que se registran en las ciudades del estado vecino de Guanajuato.

Añadió que otro los aspectos que se debe de atender es el tema del presupuesto que los tres órdenes de gobiernos destinan para seguridad. Mencionó que además de invertir en equipo y herramientas para las corporaciones, también se deben de dirigir recursos para incrementar el número de policías municipales en las filas de la SSPM.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“El municipio, el estado, el federal, deberían de tener de verdad un recurso, una partida, específicamente para la seguridad, porque yo no veo que la haya (…). Estoy segura que se debe de invertir en seguridad, no nada más el gobierno municipal, si no los demás niveles de gobierno. Creo que limitan mucho los recursos y no se debe de tener un límite en la cuestión de invertir en seguridad, ya sea para más policías o para mejor su equipo”, concluyó.