Precio de tortilla sigue en los 23 pesos

El precio del kilogramo de tortillas se mantiene entre los 23 y 24 pesos en los negocios con este giro que se encuentran ubicados en los distintos puntos de la ciudad de San Juan del Río, sin embargo, los productores de la masa y la tortilla no descartan un posible aumento durante el segundo trimestre de este año a causa de la sequía.

Benito Martínez Ugalde, es encargado de uno establecimiento con este giro cuya ubicación es en el primer cuadro de la ciudad, por lo que compartió que el kilogramo de este alimento se encuentra entre los 23 y 24 pesos, pues por el momento no ha habido la necesidad de implementar algún tipo de incremento dado que los insumos para su elaboración no ha tenido un alza.

Local

“Por el momento estamos consiguiendo en 16 mil 500 pesos la harina, en el caso de la tonelada de maíz casi a siete mil pesos, algunos la están consiguiendo en seis mil 500 pesos, nosotros porque el proveedor nos trae el grano hasta nuestro negocio, pero no ha subido, normalmente empezamos a ver estos aumentos a mediados del año, por eso creemos que para ese entonces, posiblemente sí tengamos que subir nuestro producto”, dijo.

En el caso de María del Carmen Cruz Piñón, empleada del otro de los establecimientos de este tipo, comentó que el aumento que se podría implementar para los próximos meses es de uno o dos pesos, pues consideró que más no puede ser para evitar afectar la economía de las familias.

“Casi todos los dueños de las tortillerías no le suben mucho, es un peso o dos, por ejemplo, mi patrón no le sube mucho, solo para tratar de no perder mucho porque cuando aumenta el maíz y la harina si se afecta el negocio, por ejemplo, en mi trabajo abastecemos a varias tiendas, sobre todo porque hay colonias o comunidades que necesitan de las tortillas y siempre se busca llevarles el alimento al mismo precio que se tiene en la tortillería, sin contar que también se ocupa de gasolina”.

Por lo anterior, ambos integrantes del sector, coincidieron en que por el momento el costo de este alimento integrante de la canasta básica se mantendrá en su precio actual, sin descartar que en los próximos meses pueda tener un incremento las alzas que registren los insumos.