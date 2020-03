Producción de carne descendió

La producción de carne en San Juan del Río descendió de forma drástica en las últimas dos semanas derivado de la crisis sanitaria que existe por el Covid-19, afectando no solo a los productores pecuarios del municipio sino también a los tablajeros.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Unión de Tablajeros, Tocineros, Introductores y Similares (UTTIS) en San Juan del Río, Alejandro de la Vega Chávez, quien aseguró que no basta con el periodo de la Cuaresma sino ahora la contingencia sanitaria que existe por el coronavirus, se han generado serias pérdidas entre el sector por la falta de ventas en los productos cárnicos.

Dijo que la mayoría de los tablajeros llevan a cabo diario sus actividades para obtener un ingreso económico de lo invertido, sin embargo, de nada sirve ya que el consumo de productos cárnicos ha descendido de manera significativa, al grado que son menos cabezas de ganado las que se han tenido que sacrificar.

Apuntó que algunos integrantes de este gremio han optado por cerrar más días de la semana, no solo los viernes de Cuaresma sino otros más, con el fin de evitar mayores pérdidas, ya que desde el engordador hasta el vendedor han visto pérdidas económicas de gran magnitud.

“Esta crisis ha generado pérdidas entre los compañeros, ya no solo es la Cuaresma, ya es parte de la pandemia del coronavirus, esperemos que pronto pase y nos permita recuperarnos un poco, desde el año pasado ha sido imposible, los mercados no tiene gente y eso genera que no haya venta de carne”.