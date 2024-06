Productores abandonan la siembra en sus tierras

Al menos 500 productores de cuatro ejidos del municipio de Pedro Escobedo han decidido no sembrar sus tierras debido a la sequía que se registra en todo el estado de Querétaro. Estos agricultores de temporal optaron por no arriesgarse, dio a conocer el presidente de Unión de Organizaciones del Campo del Estado de Querétaro (Unoceq), Francisco Perrusquía Nieves.

Refirió que los cuatro ejidos de temporal que tomaron la decisión de no sembrar son San Fandila, La Venta, La Lira y Ajuchitlancito. Explicó que los productores de estos lugares se han visto afectados en años anteriores por la intensa sequía que hay en la región, lo que a su vez les ha generado pérdidas económicas considerables, pues nunca han tenido cosecha de lo sembrado.

Ante ello, afirmó que este periodo alrededor de 500 agricultores han decido no tocar sus hectáreas para la siembra, con temor que la inversión que hagan no se recupere. Recordó que ya son cuatro años consecutivos de sequía, resaltando que el 2024 se proyecta como el peor de todos, pues los datos apuntan a que en gran parte de la entidad hay una sequía excepcional.

“Esto ya se suma a un cuarto año de sequía. Cuarto año consecutivo, yo no recuerdo haberlo visto y la verdad es que preocupa mucho esta situación (…). De Pedro Escobedo son ocho ejidos de la zona de temporal. Hay cuatro que están ya intentando la siembra, pero los otros cuatro no lo han hecho porque no ha habido la suficiente lluvia y pues se han detenido a sembrar”, comentó.

Productores la ven difícil, dijo. Foto: Mario Luna / El Sol de San Juan del Río

Puntualizó que los ejidos que sí han optado por sembrar, con la esperanza de tener algún resultado, son Dolores de Ajuchitlancito, Escolásticas, La D y San Cirilo. Detalló que si bien los productores de estos sitios están conscientes de las condiciones que hay actualmente, deciden invertir con la expectativa de que puedan cosechar algo y obtener alguna ganancia.

Asimismo, agregó que aunque en semanas pasadas se registraron algunas lluvias en Pedro Escobedo, están resultan insuficientes para regar las hectáreas de temporal, o bien, para recargar los cuerpos de agua que existen en esta demarcación, incluida la presa La Venta, el principal embalse.

“Los productores del campo sabemos de los riesgos y, aun siendo tarde, le están intentando. Se le intenta, se siembra de todas maneras, con un riesgo de que a lo mejor ya no haya cosecha. Pero, finalmente, es la chamba de los productores y la hacen, y la hacen con mucha confianza y esperanza de que tengan algún resultado. Aun así, desgraciadamente, es tarde y hay mucho riesgo”, apuntó.