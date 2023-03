Sanjuanenses prefieren dobladitas como desayuno diario

Durante las primeras horas del día, las calles del centro de San Juan del Río se llenan de personas que van en busca de un buen desayuno para comenzar con sus actividades, y lo que prefieren para un "desayuno de campeones", son las dobladitas o tacos de canasta, los cuales puede ser acompañados de un agua de sabor o bien, un café de olla.

Así que, de las dobladitas pueden ser de chorizo, huevo, pollo chicharrón, frijoles, carne con chile, papa, nopales queso y picadillo, sin embargo, muchas personas prefieren lo surtido, para degustar cada uno de los guisados que hacen las señoras que regularmente son nativas de las comunidades de este municipio.

Y es que las personas que, trabajan en la oficina o que van para las empresas lo primero que hacen al llegar al jardín de la Familia o bien, en las inmediaciones de el jardín independencia, es pedir una o dos órdenes de dobladitas o tacos dorados para desayunar y después irse a sus centros de trabajo.

Así lo platicó Rodolfo García, trabajador de la construcción, quien mencionó que, regularmente gasta $40 en su desayuno, y que queda satisfecho, comentó que es un alimento que destaca en el centro de San Juan y que, cuando recibe su pago semanal también lleva a su familia a que le gusten de este manjar.

"Son órdenes de taquitos baratos, que no afectan la economía y que al momento de consumirlos ayudarnos a las señoras que vienen de las comunidades. Prácticamente es una tradición porque vemos a toda la gente de las oficinas de aquí, de los comercios cercanos que vienen por sus tacos, a veces los sábados traigo a mi familia también para que coman aquí".

La señora María, que vende en el Centro Histórico, relató que, desde hace por lo menos 25 años ofrece taquitos dorados y las tradicionales dobladitas de diferentes guisados, que con el tiempo aprendió a preparar chiles en vinagre picosos para quien gusta acompañar su desayuno, y que a partir de las 8 de la mañana y hasta las 16:00 horas, ella ofrece este alimento, que ha visto pasar a muchas generaciones, pero sobre todo se siente útil al hacer esta actividad.

"Ya grande me vine a poner aquí a vender porque ya no daban trabajo, ahora mis nietas me ayudan a preparar la salsa y van por el mandado para que cuando yo llego en la tarde nos pongamos a preparar los guisados para el día siguiente, me va bien, y los clientes nos tienen, si viera cuántas historias nos cuentan", relató.