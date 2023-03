Vinculan a mujeres a empleos formales

Con los esquemas implementados desde la Secretaría del Trabajo del Estado de Querétaro se busca que las mujeres se vinculen a empleos formales y bien remunerados, con lo que a su vez se apuesta para que este sector este más visible dentro de las dinámicas laborales, señaló la titular de dicha dependencia estatal, Liliana San Martín Castillo.

Con motivo de la Feria Nacional de Empleo de las Mujeres realizada en el municipio de San Juan del Río, indicó que la intención de esta actividad es fortalecer el vínculo laboral para las mujeres, así como llevar a cabo un acompañamiento en su reclutamiento. Detalló que dentro de la feria participaron 41 empresas, quienes ofertaron 850 vacantes para las sanjuanenses.

“Nuestra intención es fortalecer este vínculo para las mujeres, hacer este acompañamiento de reclutamiento. Yo apuesto porque no hay mujeres que no trabajan, todas las mujeres somos trabajadoras, algunas mujeres no remuneradas y la intención es que los esquemas que brindamos desde la Secretaría de Trabajo garantice que se vincule a empleos formales y a empleos bien remunerados como apuesta el gobernador”, comentó.

Asimismo, puntualizó que dentro de la Feria Nacional de Empleo de las Mujeres se ofertaron vacantes cuyos salarios oscilaban entre los 6 mil 500 pesos y 30 mil pesos. Además, detalló que a través de estas actividades se ha logrado la colocación de personas en empleos formales de entre un 60 y 70 por ciento, por lo que no descartó que este mismo porcentaje de mujeres sean colocadas a través de la feria que se realizó en el centro de la ciudad.

“Nuestros esquemas de colocación oscilan un tanto más entre 60, 70 por ciento. Esperemos que en el caso de esta feria, que tiene una característica particular que es solo para mujeres, pues podamos lograr ese objetivo (…). Nuestros salarios oscilan cerca de los 6 mil 500 pesos, hasta cerca de 30 mil pesos”, mencionó.

Por su parte, durante el acto inaugural, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Empresarial y Turismo del municipio, José Francisco Landeras Layseca, aseveró que en lo que va de la actual Administración Pública Municipal se ha tenido un 4 por ciento en nivelación de sueldos en favor de las mujeres. Añadió que las nuevas empresas que arriban al municipio se han enfocado en el sector femenino para emplearlas.

“En San Juan del Río, en lo que va de la administración del presidente Cabrera, hemos tenido un 4 por ciento en nivelación de sueldos y esto es enfocado a las mujeres y esto es también nos sirve de las nuevas empresas. Las nuevas empresas que están llegando al municipio están requiriendo mucho de ustedes”, dijo a las presentes en el evento.