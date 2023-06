Reaparece la Guardia Nacional vigilando la 57

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, reanudan los recorridos de vigilancia en diversos puntos de las carreteras federales en San Juan del Río, entre ellas la México-Querétaro, la Toluca–Palmillas, Palmillas-Portezuelo, así como la Amealco-Galindo, además de la San Juan del Río – Xilitla.

Ante la puesta en marcha de los nuevos recorridos de vigilancia, ciudadanos aseguraron que no se había visto de manera regular en la autopista México-Querétaro que es en donde ocurre el mayor número de accidentes.

Local Llaman a Federación a atender autopista 57

Se pudo observar a los elementos de seguridad federal apostados en la rampa de frenado número dos de la autopista México - Querétaro, a la altura del kilómetro 158 de la vía de comunicación en donde se buscó que los vehículos regulen la velocidad.

Daniel Contreras quien usa de manera regular esta artería y que es conductor de vehículo de aplicación indicó que en algunas ocasiones son vistos en la rampa, pero a veces están ausentes “deberían de estar presentes de manera regular, ya que van varias veces que paso por la zona y no los veo, solo cuando ocurre algún accidente, si me ha tocado verlos, pero no ha sido muy frecuente”.

En un recorrido hecho por el SOL DE SAN JUAN DEL RÍO, se pudo constatar que estaban en la mencionada zona que había indicado el ciudadano, incluso se hizo un recorrido hasta la caseta de cobro y ahí también había un par de patrullas que iban circulando por la carretera Toluca Palmillas, incluso iban con códigos encendidos.

También te puede interesar leer: Llegan elementos de la GN y del Ejército a Querétaro

En el punto mencionado los elementos de seguridad se habían mantenido por un espacio de más de quince minutos, luego llegaron otras patrullas para sustituirlos y de esta manera permanecer en el punto.

A algunos tráileres que iban a exceso de velocidad se les hacía varias indicaciones para que bajaran su velocidad, incluso uno de ellos fue seguido por una patrulla para aplicarle una multa por la misma situación.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Este tipo de operativos habrían sido observados en menor frecuencia, pero se informó de manera extraoficial que están en marcha y que, sobre todo, el operativo carrusel es aplicado cuando ocurren choque, para permitir el retiro de los vehículos siniestrados.