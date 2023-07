Debemos preservar los platillos tradicionales: Úrsula Gutiérrez

Úrsula Gutiérrez fue una de las participantes del concurso “El sazón de la abuelita”, en el que ganó el segundo lugar con su platillo de cecina en salsa verde con xoconostle, uno de los platillos que ha perdido relevancia en la cocina mexicana.

Originaria de Hidalgo, tiene ya 35 años viviendo aquí, por lo que se considera sanjuanense. Vive en la Colonia México, y es famosa por su sazón, lo que la alienta a seguir cocinando.

Círculos Ana Victoria Estrella, orgullo sanjuanense

“Mi madre me enseño desde chica a cocinar, eran tiempos de carestía y buscaba hacer rendir la comida. En el rancho ahí le entra uno a todo y a mí me gustó cocinar. Ahora tengo dos hijas, saben preparar algunos platillos, pero a mí me gustaría que no se pierda la receta, y que hagan un recetario para que el día que no esté”.

El día del concurso presento como platillos, su famosa lengua de res a la veracruzana, cecina en salsa verde con xoconostle, y agua de cebada. Tanto su familia, como sus amigos y sus vecinos admiran sus platillos.

“El platillo de la cecina se prepara con ajo, cominos, chile y tomate. La cecina lleva su procedimiento, va seca, lleva sal y limón, se fríe y se sazona con el chilito y todo lo demás. El xoconostle por otro lado, es muy rico, lleva su procedimiento, se pela, se le quita la tuna de adentro y se come la pura carnita. Hay que cocerlo bien con carbonato para quitarle lo ácido”.

Para ella es importante cocinar con amor, pero principalmente con paciencia, ya que todos los platillos llevan un procedimiento que se debe de seguir, para que queden con los sabores que deben de ser. Para ella es importante preservar las tradiciones.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Debemos buscar la forma de seguir las recetas de comidas no muy comunes, porque siempre se van a lo gourmet y las tradiciones antiguas se van quedando. Mucha gente ni las acostumbra, ni las conoce, ni quiere probarlas, y eso es importante para que puedan decir si les gustó o no”.