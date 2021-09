Gallos Blancos no es de Grupo Caliente: Solares

Ante la oleada de rumores de que Grupo Caliente sigue siendo dueño del equipo de Gallos Blancos, Gabriel Solares salió a desmentir tajantemente esta versión y aseguró que está cubierto el pago de la totalidad de la franquicia incluso con un crédito bancario.

“Eso no es realidad, el Grupo Caliente no es dueño de Gallos la franquicia está liquidada en relación con Grupo Caliente, al mismo tiempo hay un crédito bancario que se está cubriendo ero eso no tiene nada que ver son cosas independientes, el tema es que Grupo Caliente era el patrocinador principal y este torneo ya no lo es, ahora es Pedigree y ellos están en el short, la única relación que tenemos es comercial de un patrocinio y una extraordinaria amistad”, dijo.

El directivo de Gallos Blancos aseguró que no hay posibilidad de que regrese la familia Hank a las riendas del Club, en cambio trabajará fuerte para que el equipo sea un digno representante de los aficionados.

“No hay ningún regreso de Grupo Caliente, ni una salida de Gabriel Solares, Gabriel Solares se mantiene aquí, vive aquí y va a dirigir al equipo, va a estar trabajando arduamente para darle a la afición el equipo que ellos quieren”.