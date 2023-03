Acusan incremento en la delincuencia en Visthá

Notorio incremento en la delincuencia acusan vecinos de la comunidad de Visthá, debido a los constantes robos que se presentan a las familias de este lugar por lo que solicitan mayor presencia de policías.

El subdelegado de la zona, Melitón Paulin Ávila, refirió que el robo de medidores de agua y el hurto en la escuela primaria “Revolución de 1910”, se han registrado con frecuencia afectando a la comunidad por este tipo de hechos.

A la semana, regularmente se registra el robo de un medidor, generando con ello, graves fugas de agua por este tipo de hechos, debido a que para su reparación se tienen que hacer varios trabajos de mantenimiento y eso es frecuentemente.

“Estamos viviendo mucha inseguridad aquí en la comunidad, andan tres personas, hombres, se andan robando los medidores de agua, lo malo es que no hemos podido agarrarlos en flagrancia, si hay gente que los ha visto pero le da miedo denunciar, se están refugiando estos tipos en predios abandonados, se roban laminas, fierro, se acaban de robar lámparas en la delegación, hemos denunciado en Fiscalía pero cuando se llama a los testigos les da miedo por las represalias”.

Dijo que cámaras de video vigilancia han identificado a tres personas que se dedican a realizar este tipo de hechos delincuenciales por la noche o madrugada, sin que se aparezca la seguridad pública, debido a que vecinos de este lugar, llaman al 911 sin respuesta alguna.

En el transcurso de estos días, afirmó que se estarán llevando a cabo reuniones entre las familias de este lugar, debido a la insoportable actividad delictiva que se está cometiendo en la zona dejando vulnerables a los cuatro mil 800 habitantes de este sitio.

“Esta canija la inseguridad aquí en la comunidad, en la primera se acaban de robar un reflector que esta con protección solado al metal, lo doblaron y se lo llevaron, hasta doblaron donde estaba atornillado, entonces ya es un buen de cosas lo que andan haciendo, se roban el medidor del agua y dejan el agua tirándose, presencia policial no ha llegado hasta antier que llegó a la delegación, no hay recorridos de patrullas, solo pasan pero no hay recorridos aquí”.