La sazón de Veracruz en el Mercado Juárez

En la zona de cocinas económicas del recién remodelado Mercado Benito Juárez, en San Juan del Río, existe un pequeño espacio que guarda la sazón del estado de Veracruz transmitido de generación en generación. Un lugar que es frecuentado por sanjuanenses de sangre y también por aquellos que han llegado de las lejas tierras del puerto para recordar los sabores de su terruño.

Con tres mesas largas al frente, varios utensilios de cocina apilados en algunas repisas y con las ollas y sartenes en los quemadores de la estufa, así es como reciben a sus comensales las tres mujeres encargadas de la fonda “La Jarochita”, esa pequeña cocina económica donde se conjugan olores y sabores veracruzanos.

De acuerdo con Elena Lara Velázquez, propietaria de la fonda, ella y su familia llegaron a San Juan del Río hace 42 años, provenientes de Colipa, una demarcación ubicada en el centro-norte del estado de Veracruz, justo en medio de los municipios de Misantla y Vega de Alatorre, a 5 horas aproximadamente del mar del Golfo de México.

Dice que un buen día estaba leyendo el periódico, cuando en alguna página de clasificados observó un anuncio que la llamó, un anuncio que estaba destinado para que sus ojos pasaran lentamente sobre aquella frase en negritas que exclamaba “Se vende local”. Al momento de observar la información, cuanta, decidió que era momento de compartir aquello que había traído de su tierra y que las mujeres de la casa le habían trasmitido con sus enseñanzas.

“En una ocasión mire el periódico y decía que estaban vendiendo este negocio y dijimos ‘pues vamos a probar’ y sí aquí seguimos. Gracias a Dios probamos y nos ha ido muy bien en todo este tiempo”, relata mientras termina de darle el último bocado a un taco de guiso con verdolagas que ha preparado para el deleite de sus comensales a la hora de la comida.

Lara Velázquez es una mujer de respuestas concretas, no habla mucho o al menos ante la grabadora que tiene enfrente. Tal vez decide reservar todas sus palabras y dice todo aquello que quiere a través de los platillos que prepara a diario de propios y extraños. Cuenta que desde hace 35 años es la responsable de la fonda “La Jarochita” y asegura que estas más de tres décadas se deben a la sabor jarocho que le impregna a todo lo que prepara.

Menciona que quienes lleguen a su cocina se podrán encontrar con una variedad basta de propuestas gastronómicas, pues la carta atiende los diversos gustos que existen entre las gentes de San Juan del Río. Sin embargo, destaca que entre los platillos estrella de la fonda “La Jarochita” se encuentran la pancita, el mole y los chiles rellenos; una trilogía que ha sido exitosa debido a que está hecha con la sazón veracruzana.

Señala que a lo largo de 35 años el único reto al que se ha enfrentado este establecimiento ha sido el provocado por la pandemia de Covid-19. Hecha atrás la memoria y dice que en aquellos meses la pasaron mal, pues las ventas bajaron drásticamente y la dinámica del trabajo cambio por completo, pues la fonda “La Jarochita” ya no podía recibir a sus clientes en las mesas y ahora todo lo colocaban en empaques de unicel.

“En ese tiempo nos fue muy mal, muy mal. Estuvimos medio vendiendo porque no había ventas y luego era un tiempo en donde no querían que ni se sentara la gente pues no vendíamos, pura comida para llevar. En el tiempo de la pandemia era pura comida para llevar y no había ventas”, recuerda.

A pesar de esta época sombría para este tipo de establecimientos, refiere que hoy las ventas comienzan a reponerse y que se repondrán a un más por el recién remodelado Mercado Benito Juárez, del cual dice “las instalaciones están de lujo”.