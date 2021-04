El mundo del inglés | Entre más jóvenes, más fácil aprende

Es del conocimiento de todos que entre más joven sea uno, más fácil aprender cosas nuevas. También, se ha explicado a través de diferentes plataformas, platicas, documentales y libros que el ejemplo funciona mucho mejor que el número de explicaciones que uno quiera llevar acabo cuando se trata de guiar a nuestros hijos por el camino correcto. En relación al aprendizaje de un segundo idioma, específicamente el inglés (el idioma de los negocios internacionales y de la tecnología), debería ser un asunto de aprender con facilidad y naturalidad si el proceso del aprendizaje iniciara a desde la niñez. La complejidad de aprender inglés para estudiantes de primaria o secundaria, sólo por mencionar a los más jóvenes, radica cuando las boletas de calificaciones reflejan números bajos.

A partir de ahí, se prenden los focos de alarma para los padres de estos estudiantes, por lo que se dan la tarea de buscar ayuda de especialistas: clases particulares de inglés. Bajo estas circunstancias, el profesor o profesora de inglés trabaja un tanto a marchas forzadas… al vapor, debido a que el objetivo inmediato, o único, es que el alumno deje de obtener calificaciones bajas. De esta manera, el profesor se concentra en los temas del programa de la materia de inglés para que el alumno tenga la capacidad de hacer las tareas y los exámenes de manera satisfactoria. No está mal la idea. Pero en la mayoría de estas situaciones, se hace a un lado la enseñanza del idioma en cuanto a su correcta pronunciación, valores fonéticos (sonidos únicos derivados de dos a cinco palabras juntas), uso adecuado de cuando y como usar los conceptos aprendidos y uno que casi siempre se deja en el olvido por completo: la capacitación para entender inglés hablado. En ocasiones mis alumnos de la universidad o prepa me han pedido que haga un comentario en cuanto a su nivel de inglés. En vez de emitir un juicio, yo les sugiero que vean una película, documental, o noticias en inglés sin subtítulos durante cinco minutos

A continuación, la pregunta que determinará el nivel de inglés es, ¿Cuánto inglés entendiste de ese segmento de cinco minutos? La persona averiguará por si misma si entendió mucho, algo, poco, casi nada, o nada. Para aquellos que entendieron algo, una segunda pregunta es obligatoria: ¿Cuánto puedes reportar, en inglés, de lo que entendiste? Desde luego, para llevar una capacitación adecuada en ese aspecto, el profesor deberá concentrar su trabajo en la correcta pronunciación y la exposición de la fonética. Con los niños, este proceso se da manera inmediata y natural; es decir, sin hacerlos los repetir diez veces las mismas expresiones. Si tú ya eres adulto y aun no hablas inglés, nunca es tarde para aprender porque, recuerda, en el futuro, a partir de mañana, ya no serás tan joven de lo que eres hoy. Por lo tanto, entre más joven, es más fácil aprender inglés. Sólo recuerda, aprender inglés no es una carrera de cien metros planos; es un maratón incluyendo la larga y ardua preparación.

