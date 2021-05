El mundo del inglés | Invasión Anglicista

Se me viene a la mente la gasolina que como ya es del conocimiento de todos, México vende el petróleo crudo a Estados Unidos para que después, nos la vendan refinada. Así, podría seguir enumerando ejemplos. No tengo la menor duda que en este país hay ideas y talento para poder desarrollar nuestros propios productos ¿Pero, pues que le hacemos? Pero lo que no puedo entender es cómo, de generación en generación, se ha invadido el español con palabras cuya procedencia es del inglés, particularmente de Estados Unidos.

Desafortunadamente hay personas que les encanta sustituir palabras de nuestro idioma por las del inglés. Por ejemplo, desde que tengo uso de razón, aprendí que al calentador del agua se llamaba boiler. Boiler proviene de la palabra boil: hervir. Hay dos tipos de pinturas, acrílicas y de aceite. La de aceite necesita un adelgazador; pero alguien decidió nombrarla thinner; thinner viene de la palabra thin: delgado. La lista es abismal: cool sustituye ¡Qué padre!; chécalo sustituye revísalo; un check up sustituye un estudio de salud; un mouse sustituye el ratón de la computadora; drinks sustituye bebidas alcohólicas; sexy sustituye sensual.

Tomemos un break sustituye descansemos un rato; coffee mate sustituye crema para café; password sustituye código de seguridad. Fitness center y gym sustituyen al gimnasio. “inconcebible” sería que un grupo de socios se lanzara al negocio de un gimnasio anunciándose como “gimnasio”; ¿Qué tal las palabras que venden artículos para bebés y niños?: babies, kids; ¿No te gustaría ir de vacaciones a un lugar bello e inolvidable y que no te faltará nada? Bien, acude a tu agencia de viajes más cercana y solicita un paquete All inclusive. A veces la gente la pasa bien “echándose unos tragos”, unos shots. Qué tal si quisieras solicitar una beca o un empleo; no más solicitar, ahora aplicas del verbo apply (for a jobo or for a scolarship). ¿Te gustan las hamburguesas con salsa de tomate? Tal vez no me expliqué: con salsa ketchup la cual también puedes usar para un hot dog.

Me es difícil descifrar el motivo de aquellos y aquellas que se tatúan su piel con leyendas en inglés en vez de usar nuestro propio idioma. ¿Te gustaría ir de compras este fin de semana? ¿Irías a la tienda departamental (ya no existen) o a un mall lujoso? Si los precios de los malls estuvieran fuera tu presupuesto, bien podrías optar por las tiendas de botadero, mejor conocidas como outlets. Si te quedaste sin trabajo, considera un outsourcing (antiguamente agencia de colocación de empleo). ¡Ah! Pero tú posees un título de maestría y suficiente experiencia; es probable que un headhunter te llame para ofrecer un puesto de manager, pero no de gerente. También, podrías trabajar de manera independiente ¿Qué es eso? Es un freelance.

Palabras que sencillamente las integramos a nuestro idioma sin preocuparnos por dar una traducción: hot cakes. Ojalá que la selección mexicana de fútbol no pierda en penaltis en el siguiente mundial; penalty: castigo. ¡Pero si ganara,OMG! … Oh, My God! En México ya no existen boletos o recibos; se llaman tickets. ¡La madre de todas las sustituciones: Ok! Apreciable lector, de manera respetuosa te reto a que un fin de semana no uses la palabra Ok; usa una de las siguientes alternativas: Bien, Muy bien, De acuerdo, o en el peor de los casos, ¡Órale! No hay necesidad de invadir (yo diría de contaminar) nuestro idioma. Somos orgullosamente mexicanos. ¡Hablemos español! Pero si te gustan las palabras mencionadas en inglés, es mejor que aprendas ese idioma sin mezclar. Bye, bye. Perdón, Hasta luego… nótese mi sarcasmo.





Soy Arturo Cortés. Doy clases de inglés en Zoom. 442-11-22-866