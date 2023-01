Inscripciones al gimnasio aumentan hasta 60% en enero

A partir de los primeros días de enero las inscripciones en los gimnasios incrementan hasta un 60 por ciento, esto debido a que muchas personas se establecen como propósito de año nuevo visitar estos espacios para realizar actividad física que les ayude en su salud, coincidieron varios encargados de gimnasio ubicados en San Juan del Río.

Fernanda, empleada de un gimnasio ubicado en la zona centro de San Juan del Río mencionó que es recurrente que el número de personas que asisten a este espacio incremente a partir de la segunda semana de enero, periodo donde la mayoría de las personas retoman su rutina diaria.

Afirmó que después de la pandemia algunas personas se volvieron más constantes en su asistencia al gimnasio, pues de cada 10 personas inscritas el año pasado en el lugar donde trabaja, cinco permanecieron hasta finalizar el 2022. Añadió que el sector de los jóvenes es quien más ha demostrado disciplina en esta actividad.

“Yo llevo muchos años trabajando en este gimnasio y me he dado cuenta que conforme han pasado los años es más la gente que termina el año. Antes la gente no era tan constante, pero de unos años para acá, principalmente después de la pandemia, muchas personas han sido disciplinadas con ello. Yo creo que de 10 personas, la mitad fue constante durante todo el año, principalmente los chavos”, comentó.

Señaló que los horarios de mayor afluencia de gente en el gimnasio donde labora son de las 6:00 a 9:00 horas y de las 18:00 a 21:00 horas. Indicó que durante estos periodos es donde la gente que recién se inscribe suele asistir para cumplir el propósito de año nuevo que se han hecho.

Por su parte, Gabriel empleado de otro gimnasio ubicado en la ciudad aseveró que este propósito de año nuevo dura entre un mes y mes y medio, toda vez que a partir de febrero las personas dejan de ir a este espacio. Explicó que en el lugar donde trabaja de 10 personas inscritas los primeros días del año, solo 3 logran tener disciplina y llegan a diciembre con sus rutinas de ejercicio.

Asimismo, aseguró que es frecuente observar que al paso de las semanas algunas de las personas inscritas en enero optan por reducir su actividad física y comienzan a pasar más tiempo en sus teléfonos celulares que en los aparatos del gimnasio, lo cual dijo, genera molestia entre los demás asistentes que desean emplear estos instrumentos.

“Si bien hay personas que son disciplinadas y vienen hacer el ejercicio, también hay otra gente que lo ocupa como propósito de año nuevo. Vienen y las primeras semanas le echan ganas pero después comienzan a estar más tiempo en el celular o la plática con el amigo y pues eso hace que las personas de más recurrencia se molesten porque no los dejan ocupar los aparatos”, apuntó.